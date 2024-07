Kontrola lůžkových vozů neodhalila konstrukční vady. Otázkou je ale koroze

Lehátkové vozy stejného typu, ve kterém před měsícem u Pardubic zemřely po srážce vlaků čtyři ženy, nemají konstrukční vady. Potvrdily to zkoušky ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel. RegioJet po neštěstí tyto čtyřicet let staré vagony z provozu stáhl. České dráhy (ČD), které mají soupravy ve flotile také, zahájily mimořádné kontroly. Těmi sice vozy prošly, test ale ukázal na další problém – korozi, která může být nebezpečná.

V lůžkovém voze mohou najednou spát desítky lidí, v každém kupé několik osob. Dopravci je využívají hlavně na nočních spojích do zahraničí. České dráhy nasazují tyto soupravy například na spojích do Polska, Maďarska či na Slovensko.

Dopravce došel k závěru, že vagony všechny limity splnily. Konstrukční vadu neodhalila ani stlačovací zkouška, kterou si ČD objednaly ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel. „Nejslabší místo toho vozu je v oblasti za hlavním příčníkem, ke kterému je připojen podvozek. Tam se očekávalo, že by mohlo dojít k trvalé deformaci, popřípadě zhroucení takzvané skříně. Skříň (lehátkového vozu ČD) to vydržela,“ sdělil generální ředitel ústavu Zdeněk Malkovský.

Pochybnosti RegioJetu

RegioJet tyto své soupravy po nehodě stáhl. O jejich konstrukci má stále pochybnosti. „Domníváme se, že při srážce došlo k narušení právě z důvodu jiné konstrukce rámu. Myslíme si, že laboratorní podmínky neodpovídají skutečným podmínkám při srážce,“ uvedla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Všechny vozy teď zkontroloval i Drážní úřad. Při pardubické nehodě vyšlo najevo, že čtyřicet let staré vozy často trápí také koroze. „Je to preventivní kontrola, to znamená, že to nemusí mít vůbec vliv na šetření mimořádné události,“ sdělil ředitel technické sekce Drážního úřadu Radek Šafránek.