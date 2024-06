K recyklaci jde jen 19 procent PET lahví, upozorňuje Hladík. Brabec označil studii za „partyzánštinu“

před 40 m minutami | Zdroj: ČT24

Otázky Václava Moravce: Debata o zálohování PET lahví a plechovek (zdroj: ČT24)

Už od roku 2026 by mohli Češi nosit do obchodů zálohované plastové lahve a plechovky. Ministerstvo životního prostředí si od toho slibuje zvýšení recyklace. Šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL) v Otázkách Václava Moravce řekl, že současný systém nefunguje, průzkum ukázal, že do recyklace zamíří ze žlutých kontejnerů jen asi 19 procent PET lahví. S tím nesouhlasí bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), podle kterého jsou lidé na systém barevných popelnic zvyklí a funguje dobře. Zmíněná studie je podle něj „partyzánština“.

Hladík je přesvědčen o tom, že Češi třídí odpad „úžasným způsobem“, podle něj se to daří navíc i firmám. „Když to porovnáme například s Itálií, tak jsme na tom velmi dobře. Zároveň ale už nejsme tak dobří v recyklaci, tedy aby ze starého plastu byl nový výrobek,“ upozornil. V současné době připadá na jednoho Čecha 27 kilogramů plastového odpadu za rok. „Plast není nic šíleně špatného, důležité je, jak se s tím plastovým odpadem nakládá a kde skončí. Pokud skončí v přírodě, v moři nebo pohozený u řeky, je to naprosto špatně,“ vysvětlil Hladík. Ministr také uvedl, že na výrobu plastové lahve z recyklátu je potřeba asi jenom dvacet procent energie, která je potřeba na výrobu PET lahve z ropy. „U hliníku je to u recyklátu dokonce jenom pět procent energie,“ uvedl. Dobrý sluha, ale špatný pán Brabec řekl, že plast je sice dobrý sluha, ale špatný pán. „Obecně by to ale neměl být boj proti plastu, ale především proti jednorázovým plastům. Vidíme ta zvěrstva, kdy jdeme do krámu a tam je jablko zabaleno samostatně, nebo okurka je zabalená, přitom má vlastní obal, který mu dala příroda,“ uvedl. Dalším problémem je podle něj i velikost obalů.

Zmíněných 27 kilogramů na osobu je podle Brabce špatně a určitě by to mělo být méně. „Měli bychom přemýšlet na tím, jakým způsobem, když už se plast vyrobí, ho vrátit do oběhu, zrecyklovat ho,“ řekl. O zálohování PET lahví se hovořilo i za bývalé vlády. Tehdy však bylo vedení ministerstva životního prostředí proti. Brabec si i dnes myslí, že by to mělo zůstat tak, jak to je – tedy dobrovolné zálohování plastových lahví. „Počet připomínek a rozporů k tomuto zákonu jasně ukazuje, že panu ministrovi se povedl husarský kousek, a to postavit proti sobě strašnou spoustu subjektů,“ konstatoval. Dobré zkušenosti ze Slovenska Na otázku, zda má ministerstvo životního prostředí pro tento zákon shodu v koalici, Hladík řekl, že v koaličním programu je napsáno, že se takový zákon má připravit. „Já očekávám, že vláda ten návrh schválí a posune jej do Poslanecké sněmovny, která ho také schválí,“ sdělil. Předpokládá, že koaliční podporu má už pro současnou podobu zákona s tím, že na vládě se má hlasovat v průběhu léta. Povinné zálohování PET lahví a plechovek platí už dva a půl roku na Slovensku. Když tam zálohovací systém neplatil, lidé třídili asi šedesát procent PET lahví. Po prvním roce to už bylo 72 procent, loni dokonce už 92. Podle Brabce však Slovensko bylo od začátku „v jiné situaci“. Podotkl, že země neměla tak dobrý systém barevných popelnic, jako má Česko.