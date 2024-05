Je nutné pamatovat na zrůdnost Stalinova režimu, jinak nastává „slepá adorace“, upozornil historik

Česko si ve středu připomíná 79 let let od konce druhé světové války v Evropě. Ačkoliv byli Sověti součástí protihitlerovské koalice, podle historika Vojenského historického ústavu Jindřicha Marka lidé nesmí zapomínat na zrůdnost Stalinova režimu, který v té době v Sovětském svazu panoval. Když si toto lidé nebudou spojovat, nastává situace, kdy část veřejnosti „slepě adoruje Sovětský svaz“, upozornil historik. S tím souhlasí i vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Petr Koura. Sověti v roce 1945 podle něj situaci nevnímali tak, že osvobozují Československo, ale tak, že rozšiřují své území.

Ve středečních vystoupeních politiků na pražském Vítkově rezonovaly paralely mezi druhou světovou válkou a právě probíhající ruskou invazí na Ukrajině. Třeba Petr Fiala (ODS) řekl, že mír nenastane tak, že se na něj čeká, ale musí se o něj usilovat. „Konflikt může skončit pouze tak, že agresor bude poražen. Bezpečnost musí být zajištěna ve spolupráci s našimi spojenci,“ sdělil premiér.

Ruská invaze na Ukrajině stojí a padá na Putinově Rusku, podotkl k tomu historik Marek. Stejně tak jediným řešením druhé světové války podle něj byla porážka a bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. „Zákulisní pokusy o jednání byly, ať už by šlo o separátní mír Německa, či jeho kapitulaci, pouze před západními spojenci,“ připomněl historik.

„Asi tím (premiér) nemyslel úplně porážku vojenskou, to by bylo asi hodně naivní. Ale porážka diplomatická, politická, ekonomická, která by vedla k tomu, že by strany zasedly k jednání o míru,“ doplnil Marek.