Vyvrcholily plzeňské Slavnosti svobody. Každý rok se jich účastní desítky tisíc lidí z celého světa. Jinak tomu nebylo ani letos. 6. května je to přesně 79 let, co americká armáda západočeskou metropoli osvobodila. Oslavy osvobození skončily hlavním vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko! Doprovodil ho přelet letadel české armády Alca a Gripen.