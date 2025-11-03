Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o programovém prohlášení možné vlády

61 minut
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali programové prohlášení možné vládní koalice, o které jednají ANO, SPD a Motoristé. Diskuse se zaměřila také na předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem či na postoj britského krále Karla III. k LGBTQ+ vojákům v tamní armádě. Pozvání přijali publicista a komik Luděk Staněk, novinář a moderátor Čestmír Strakatý, komentátor Mladé fronty DNES Petr Kolář, herec, politik a diplomat Martin Stropnický a advokát Petr Sokol. Pořadem provázela Jana Fabianová.