Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o programovém prohlášení možné vlády


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
61 minut
Události, komentáře týdne (2. 11. 2025)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali programové prohlášení možné vládní koalice, o které jednají ANO, SPD a Motoristé. Diskuse se zaměřila také na předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem či na postoj britského krále Karla III. k LGBTQ+ vojákům v tamní armádě. Pozvání přijali publicista a komik Luděk Staněk, novinář a moderátor Čestmír Strakatý, komentátor Mladé fronty DNES Petr Kolář, herec, politik a diplomat Martin Stropnický a advokát Petr Sokol. Pořadem provázela Jana Fabianová.

Policie při pondělním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela devatenáct lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo na webu Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
Bary a diskotéky mají o třetinu méně návštěvníků než před patnácti lety. Na provozovatele nejvíce dopadla pandemie covidu, všeobecné zdražení, ale i to, že v populaci ubylo mladých. Lidí do třiceti let je totiž až o třetinu méně než před dvaceti lety. Současná generace si navíc často radši dopřeje jiný zážitek než noční život, který může vyjít i na tisíce korun. Některé podniky zavírají, jiné se snaží přizpůsobit například tím, že zruší vstupné.
Egypťana Sinuheta překládala do češtiny politická vězeňkyně přímo za mřížemi

Šestá nejoblíbenější kniha v Česku – Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho – vyšla poprvé v češtině před šedesáti lety. Historický román o egyptském lékaři tehdy přeložila Marta Hellmuthová, která si knihu přečetla poprvé právě při svém pobytu v Egyptě. Rozhodla se dokonce sama naučit finsky, aby román mohla přeložit přímo z originálu. Pro komunisty se i se svým manželem ale stala nepohodlnou a překlad oblíbené knihy musela dokonce dokončit jako politická vězenkyně ze mřížemi v Pardubicích.
Výstavba jaderných bloků v Dukovanech výrazně zvýší nároky na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který má stavbu povolit. Regulátor se na zakázku století už připravuje. Dukovany jsou pro KHNP prvním projektem v Evropě, s jeho technologií se tak bude muset český regulátor seznámit. Bude také muset nabrat desítky nových zaměstnanců.
Letecké společnosti zpřísňují podmínky pro cestování s lithiovými bateriemi jako jsou například powerbanky. Po nedávném požáru na palubě čínských aerolinek k mezinárodním pravidlům, která stanovují nejvyšší možnou kapacitu baterií, přidávají i další vlastní doporučení, která například určují, kam elektroniku během letu ukládat.
V listopadu 1990 poptávka výrazně převyšovala nabídku, což vedlo k frontám, výpadkům zboží či vzniku pořadníků. Místy nebyly k dostání ani základní potraviny. Od nového roku totiž měla v rámci transformace ekonomiky z centrálně plánované na tržní začít platit liberalizace maloobchodních cen, a zákazníci se proto v obavách ze zdražování snažili předzásobit za dosavadní ceny. Po zrušení centrálně stanovených cen lidé v obchodech zaplatili zhruba o polovinu víc. Inflace sice o rok později překročila rekordních padesát procent, poté ale rychle opadla.
Česká pošta začala do domácností roznášet příručky, které vysvětlují, jak se připravit na mimořádné situace typu povodní, tornád, požárů nebo výpadků základních služeb. Ministerstvo vnitra jich nechalo vytisknout přes pět milionů. Pošta je má roznést do všech domácností. Jde zatím o největší informační kampaň státu zaměřenou na zvýšení připravenosti obyvatel na krizové situace.
