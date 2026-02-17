Hosté Událostí, komentářů probrali novou hospodářskou strategii a Červeného


Hosté Událostí, komentářů debatovali o aktuální situaci na ministerstvu životního prostředí. Motoristé už netrvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) a nově navrhují poslance Igora Červeného. Dále hosté probrali priority kabinetu uvedené v nové hospodářské strategii vlády. „Ve strategii apelujeme na soukromý sektor. (…) Chceme zajistit podnikatelům různé jistoty a stabilní prostředí,“ uvedl místopředseda výboru pro evropské záležitosti Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Podle odborového předáka Josefa Středuly bude zásadní převést vládní vize do praxe a zaměřit se zejména na dostupnost bydlení.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj ocenil aktivní přístup kabinetu k problematice cen energií. „Ve vládní strategii chybí důraz na lidské zdroje,“ míní první místopředseda hnutí STAN a exministr průmyslu Lukáš Vlček, kterému v ní také jako priorita například schází vyšší investice do vzdělání, vědy a výzkumu. Zástupci Motoristů a hnutí ANO do pořadu moderovaného Terezou Řezníčkovou pozvání nepřijali.

Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

ICE nelegálně uvěznil skoro čtyři a půl tisíce lidí, rozhodly soudy

Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze

Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média

Podstatné je, že bude mít resort životního prostředí skutečnou hlavu, soudí Kupka

Brutální vražda pravicového aktivisty v Lyonu otřásá Francií

Lidé přišli uctít památku ruského opozičníka Navalného. Podle Západu byl otráven

Sněmovní mandátový a imunitní výbor by měl v úterý rozhodnout o doporučeních Poslanecké sněmovně k žádostem o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Babiš stojí před soudem kvůli dotaci na areál Čapí hnízdo. Okamura čelí stíhání v souvislosti s případem předloňských plakátů SPD před senátními a krajskými volbami.
Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná. V noci se na ní stalo několik nehod, uvázlé kamiony blokovaly komunikaci v obou směrech mezi 88. a 115. kilometrem. Policie varovala, aby řidiči na dálnici u Humpolce nebo u Jihlavy vůbec nenajížděli. Kolony na dálnici se po šesté hodině začaly pomalu rozjíždět. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným sněžením platí na Vysočině do úterních 09:00.
Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.
Čistá hodnota majetku mediánové tuzemské domácnosti dosahuje sto tisíc eur (zhruba 2,4 milionu korun) a je tak podobná jako v Nizozemsku nebo v Německu, vyplývá z analýzy majetku domácností, kterou zveřejnil think-tank Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR. Studie nicméně upozorňuje, že na rozdíl od západních zemí v Česku tvoří dominantní díl hodnoty majetku nemovitost, v níž domácnost bydlí.
Od srpna má městská firma Pražské služby postupně přebírat svoz odpadu z celé metropole. Společnost pro to ale nemá dostatek kapacit. K zajištění služeb chce využívat subdodavatele. Vypsala proto soutěž za více než čtyři miliardy korun. U některých členů pražské koalice a dozorčí rady Pražských služeb zakázka budí podezření. O sporu točili Reportéři ČT.
Předseda ODS Martin Kupka vítá, že ministerstvo životního prostředí bude mít „plnohodnotného“ ministra. Motoristé do něj navrhli svého poslance Igora Červeného. Míní, že se tím otevřely dveře pro jednání o změně emisních povolenek ETS 2 na úrovni EU. Lídr občanských demokratů očekává, že Červený bude hájit české národní zájmy, mezi které patří uskromnění některých „přemrštěných, ambiciózních“ cílů Unie. Kupka pohovořil o kandidátovi na ministra a nové hospodářské strategii vlády v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Na pražské náměstí Borise Němcova se v pondělí sešli lidé, aby uctili památku ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel před dvěma lety. Někteří účastníci měli symbolické vlajky ruské opozice, kde červený pruh v trikolóře ruské vlajky nahrazuje bílá barva. Jiní drželi v rukou portréty Navalného. Vzniklo také místo s jeho fotkou, kde lidé pokládali květiny a svíčky. Akci pořádala iniciativa Rusové v Česku za demokracii. Desítky lidí, včetně západních diplomatů, si připomněly Navalného úmrtí také na moskevském hřbitově.
