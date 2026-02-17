Hosté Událostí, komentářů probrali novou hospodářskou strategii a Červeného

Hosté Událostí, komentářů debatovali o aktuální situaci na ministerstvu životního prostředí. Motoristé už netrvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) a nově navrhují poslance Igora Červeného. Dále hosté probrali priority kabinetu uvedené v nové hospodářské strategii vlády. „Ve strategii apelujeme na soukromý sektor. (…) Chceme zajistit podnikatelům různé jistoty a stabilní prostředí,“ uvedl místopředseda výboru pro evropské záležitosti Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Podle odborového předáka Josefa Středuly bude zásadní převést vládní vize do praxe a zaměřit se zejména na dostupnost bydlení.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj ocenil aktivní přístup kabinetu k problematice cen energií. „Ve vládní strategii chybí důraz na lidské zdroje,“ míní první místopředseda hnutí STAN a exministr průmyslu Lukáš Vlček, kterému v ní také jako priorita například schází vyšší investice do vzdělání, vědy a výzkumu. Zástupci Motoristů a hnutí ANO do pořadu moderovaného Terezou Řezníčkovou pozvání nepřijali.