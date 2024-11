Pavel gratuloval Trumpovi. Od Pirátů zní obavy

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) je skeptický ohledně toho, že lze vyřešit válku na Ukrajině tak rychle, jak tvrdil Trump v kampani. „Neumím si to představit, chtěl bych varovat před jakýmkoliv scénářem, který by se blížil tomu, co se stalo Československu v roce 1938, jakémukoliv Mnichovu, aby mocnosti Ukrajině nadiktovaly, že se má vzdát svého území,“ uvedl.

Evropa podle Lipavského musí vycházet ze vzkazů, které posílal Trump už v kampani. „Evropo, víc se starej o svou obranu, dávej víc peněz na obranu,“ shrnul.