EK chce častější technické kontroly starších aut. Resort dopravy nesouhlasí

Česko hledá v Evropské unii podporu pro změnu v návrhu Evropské komise, která chce častější kontroly u aut starších deseti let. Tuzemské ministerstvo dopravy volá po zachování stávajícího stavu – tedy prohlídce jednou za dva roky.

Ke každé technické kontrole patří měření emisí. Pracovník STK zavede auto do systému, zjistí typ paliva a pak změří výfukové zplodiny. Po emisích se kontroluje podvozek, brzdy nebo světla. Kompletní technická kontrola většinou trvá necelou hodinu.

Podle návrhu Evropské komise by starší auta měla procházet v budoucnu STK každý rok. Jedním z argumentů Bruselu je kvalita ovzduší. „To není o frekvenci, ale o tom, aby se opravdu poctivě provádělo měření emisí tak, jak má,“ podotýká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Další roli hraje podle Komise bezpečnost. U vozů starších deseti let je podle ní dvojnásobně vyšší pravděpodobnost, že způsobí nehodu nebo že technickou kontrolou neprojdou. „My neříkáme, že by lidé měli mít pouze nová auta. My říkáme, že technická kontrola je něco jako zdravotní prohlídka. Samozřejmě prevence je důležitá,“ upřesňuje mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová.