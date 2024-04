Česko nabízí Ukrajině výcvik pilotů F-16, řekla Černochová. Učili by se v Pardubicích

Česko nabízí Ukrajině výcvik pilotů letounů F-16, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) během návštěvy Centra leteckého výcviku (CLV) státního podniku LOM v Pardubicích. To má výcvik zajistit. Letouny F-16 předají během několika měsíců Ukrajině Dánsko, Nizozemsko, Norsko a Belgie. Má jich být zhruba 45.

Je to jenom jako, ale přesně podle skutečnosti. Do kokpitu simulátoru usedl pilot instruktor Jiří Pospíšil. Stíhačkou pronásleduje unesené dopravní letadlo. „Může být použito jako zbraň proti jaderné elektrárně a podobně. Piloti jsou cvičení, aby na to dokázali reagovat,“ popisuje Pospíšil.

„Nejlépe se tady cvičí rozsáhlé vzdušné operace, kdy se navádí osm stíhačů třeba proti dvaceti až třiceti cílům,“ uvádí letovodka Romana Jiránková. Na simulátoru trénují i krajní zákrok: virtuálně pálí tepelně naváděnými raketami. Taktické simulační centrum školí hlavně domácí piloty. Nacvičují, jak se chovat ve vzdušném boji nebo jak vést údery na pozemní cíle. Byli tu i Thajci, Rakušané, Slováci nebo Maďaři.

Devět kokpitů se čtyřicítkou počítačů dovedou simulovat provoz čtyř typů letadel včetně americké stíhačky F-16. Čeká na ně Ukrajina. Prvních šest dodají Dánové na přelomu jara a léta. Česko nabízí výcvik pilotů. „Ukrajinská strana ví, že tato možnost v tomto výcvikovém středisku je. Za náš resort mohu říci, že bychom to uvítali,“ říká Černochová.