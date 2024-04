Bezpečnostní záruky mohou dát jen země disponující jadernými zbraněmi, řekl Vondra

ČT24

, jav

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Interview ČT24 - Alexandr Vondra (zdroj: ČT24)

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek oznámil, že Aliance nemá v úmyslu poslat na Ukrajinu bojové jednotky. Zdůraznil, že podpora okupované země v její obraně proti ruské agresi nedělá z NATO stranu konfliktu. Lídr kandidátky SPOLU pro letošní volby do Evropského parlamentu Alexandr Vondra (ODS) označil jeho výrok za naprosto legitimní. V Interview ČT24 zároveň uvedl, že bezpečnostní záruky mohou dát jen země disponující jadernými zbraněmi a že největším počinem NATO, které si připomíná 75. výročí, byla ochrana Západního Německa před sovětskou agresí.

Generální tajemník NATO Stoltenberg v prohlášení reagoval mimo jiné na vyjádření mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který se nechal slyšet, že vztahy Ruska a NATO se aktuálně dostaly na úroveň přímé konfrontace. Vondra se Stoltenbergem souhlasí. „NATO žádné vojáky na Ukrajinu nevysílá. To dělají členské státy po nějaké dohodě. Jeho výrok je naprosto legitimní. Myslím si, že Česko také neplánuje vysílat vojáky do zákopů. Je to nesmysl,“ prohlásil bývalý ministr obrany.

„Pomáháme Ukrajině, aby se bránila sama, ale přece jen válka jednoho dne musí skončit… a aby skončila, tak to musí akceptovat Rusko, musí to ukrajinské velení prosadit doma, což nebude jednoduché, bude-li to třeba kompromis, a musí mít Ukrajina nějaké bezpečnostní záruky, že to opravdu není jen přestávka před dalším útokem,“ doplnil. Bezpečnostní záruky podle něj mohou dát jen země disponující jadernými zbraněmi nebo NATO jako takové. „Je potřeba držet jednotu Západu, přičemž mít na mysli skutečně trvalý mír,“ pokračoval Vondra a připomněl i zmíněné výročí Aliance.