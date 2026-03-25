Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Chráněná zvířata a působení škod
Objevuje se volání po regulaci některých chráněných nebo nepůvodních živočichů. Cílenou kontrolu například vlků nebo vyder prosazují agrárníci, myslivci, rybáři i část chovatelů. Argumentují například poklesem biodiverzity. Nejvíc je ale tíží rostoucí škody, které tato zvířata působí. Jen loni za ně ministerstvo financí vyplatilo přes 140 milionů korun, zhruba o třetinu víc než před pěti lety. Zejména ochránci přírody ale jejich prohlášení odmítají.

Chovatel Farmy za kopcem na Vsetínsku Martin Válek má přes 130 ovcí, koz i krav. Na jeho stáda zaútočili vlci naposledy před třemi lety. Kvůli šelmám pastviny oplotili a také mu od té doby přibylo sedm velkých psů.

Opatření funguje, šelmy se podle Válka drží dále. Naopak na Broumovsku vlci v zimě zabili chovatelce desítky ovcí, i proto by někteří agrárníci a myslivci regulaci vlčí populace uvítali. O možnostech chtějí jednat s dotčenými resorty.

Šebestyán: Záleží na evropském řešení

Podle viceprezidenta a předsedy Myslivecké komise Agrární komory ČR Jiřího Milka by se mělo stanovit to, kde jsou vlci žádaní. „Například v národních parcích – proč by tam nemohli být. Ale (je potřeba, pozn. red.) dát tomu nějaký řád a pořádek,“ uvedl s tím, že by se rovněž měl stanovit způsob zacházení s jedinci, kteří budou „navíc“.

Podle nich by měl být možný i jejich případný odstřel. Tuhle možnost nevyloučil ani ministr zemědělství, jednání jsou podle něj ale na začátku. „Spíš to nevylučuji. Je to otázka ochrany majetku lidí a je to i otázka, jestli vůbec přistoupíme k regulaci populace,“ okomentoval situaci ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) s tím, že hodně záleží na evropském řešení.

Švédsko, Finsko, Slovensko nebo Francie regulaci populace vlků umožňují. A chystá se na to i Německo. V Česku se můžou výjimečně odlovit jen problémoví jedinci. „Stav vlka je v současnosti možné hodnotit jako v příznivém populačním stavu, tudíž je možné i uvažovat o – což jsme navrhli – určité míře snížení ochrany. Vlk zůstane chráněným, ale možnost případné regulace problematicky chovajících se jedinců bude ještě zjednodušena,“ vysvětlil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Vlci

Agrárníci, lesníci a rybáři chtějí diskutovat ale i o dalších druzích, například kormoránech nebo vydrách. Vadí jim mimo jiné škody, které působí. „Současný systém, kdy stát vyplácí stovky milionů korun na náhradách, je neefektivní. Tyto peníze by mohly být investovány do obnovy krajinných prvků, pokud by se nám podařilo populace predátorů rozumně regulovat,“ uvedla v e-mailovém vyjádření pro ČT mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Andrea Güttlerová.

„Existuje řada druhů, které jsou nadlimitní, jako je jelen evropský, jelen sika, muflon či daněk. A to jsou druhy, které působí rozsáhlé škody v miliardách,“ oponoval manažer výzkumu Fakulty životního prostředí ČZU Aleš Vorel.

Resorty chtějí postupovat jednotně v rámci EU

Resorty chtějí v případě regulace chráněných živočichů postupovat jednotně v rámci Evropské unie.

Škůdcem je například kormorán, který byl ze seznamu zvlášť ohrožených druhů vyškrtnut před třinácti lety. Rybí populaci decimují hlavně migrující ptáci. Stát vyplácí bonus za jejich odstřel. Škodí rovněž přísně chráněná vydra říční – podle odhadů se jejich počet pohybuje kolem osmi tisíc, ale regulovat se nesmí, na rozdíl od Rakouska nebo Německa. Kompenzace se vztahují na poničené chovy ryb, ale na revíry nikoli.

I vlků je v tuzemsku čím dál více – už skoro 400. Odstřelit je možné jen problémové jedince – k tomu je potřeba zvláštní povolení. Škody na hospodářských zvířatech stát sanuje, pokud jsou stáda zabezpečená. Stromy a hráze rybníků devastuje další chráněné zvíře – bobr evropský. Toho je možné lovit jen na základě výjimky. Bez úředního souhlasu se nesmějí likvidovat ani stavby, které tito hlodavci budují.

Přemnožená divoká prasata

Obrovské škody páchají v Česku divoká prasata. Podle některých odhadů jsou až stonásobně přemnožená. Přestože myslivci se snaží jejich počet snížit, zatím se to příliš nedaří. 

„Je potřeba, aby spolupracovali vlastníci lesů, vlastníci zemědělských pozemků, myslivci. Domluvit se s nimi, aby se vytvořily vhodné podmínky k lovu,“ podotýká předseda Okresního mysliveckého spolku Mladá Boleslav Miroslav Drahota.

Zemědělci mají odlišný pohled

Odlišný pohled na problém ale mají zemědělci, kteří sice souhlasí s tím, že dohoda jednotlivých skupin je složitá, vinu za přemnožené divočáky ale dávají jednoznačně myslivcům. A přidávají se i ochránci přírody. Ti říkají, že by myslivci měli svou pozornost z vlků a vyder přesunout právě k divočákům.

„Model mysliveckého obhospodařování je už poněkud překonaný a část myslivecké veřejnosti si to uvědomuje. Má to dopad na to, že některé populace zvěře jsou ve velmi vysokých stavech,“ podotýká ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Podle předsedy regionální organizace Asociace soukromého zemědělství ČR Jablonec Petra Meduny je myslivecká lobby natolik silná a zakořeněná, že jim daný stav vyhovuje. „Oni si pasou zvířata na cizím, škody neřeší, odnáší to zemědělci, odnáší to lesníci, majitelé lesů,“ zmínil.

Myslivci se hájí tím, že ročně odstřelí kolem dvou set tisíc divokých prasat. Těch by podle normy mělo být v české přírodě maximálně jedenáct tisíc – podle odhadů je jich v tuzemsku ale půl milionu až milion. Nekontrolovatelně přemnožená zvěř páchá škody.

Problémy s divočáky řeší i v brněnském Jundrově, kde na podzim prasata rozryla fotbalové hřiště. Chránit se ho teď snaží elektrickým ohradníkem a novou zídkou. Brněnské městské lesy kvůli škodám testují pasti na divoká prasata.

Neúnosná byla situace i třeba v Praze 5, radnice vypsala loni dokonce odměnu. „Dáváme za každé odstřelené prase tisíc korun,“ informoval starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS). Vážný problém s přemnoženými divokými prasaty si uvědomuje ministerstvo zemědělství. Proto ani po opadnutí nákazy afrického moru nepřestalo myslivcům vyplácet zástřelné nebo příspěvky na nákup chladicích zařízení. 

Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná. Senátoři by raději upravili název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Horní komora v prvním ani druhém kole nevybrala dalšího člena Rady Českého rozhlasu. Místo tak bude od konce týdne neobsazené do doby, než Senát vyhlásí novou volbu.
Sněmovna ve středu schválila vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Poslanci rovněž ve třetím čtení schválili předlohu týkající se odvodů živnostníků na sociální pojistné. Ty se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Poslanci ani na čtvrtý pokus nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny.
Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu jednal přes tři hodiny s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Po schůzce na ministerstvu obrany s novináři nehovořil. Televizi CNN Prima NEWS později řekl, že na ministerstvo bude nyní chodit často a že ministr vypracuje novou koncepci armády, představit ji má do konce května. Ministerstvo na webu uvedlo, že schůzka se týkala stavu resortu, jeho dalšího směřování, včetně aktuální koncepce a mimo jiné i rozpočtu na příští rok. Dopoledne se Zůnou jednal i prezident Petr Pavel. Ten projednal nominace na jmenování nových generálů i s dalšími ministry.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavila největší modernizaci armády, ke které došlo v novodobé historii Česka, a to kvůli škrtnutí 21 miliard korun pro letošní rok, prohlásila v Interview ČT24 bývalá ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS). „Mezi zástupci armády se rozmáhá nejistota toho, jakým způsobem bude financovaná budoucí modernizace armády,“ uvedla exministryně. Na případu požáru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích je podle ní vidět, že omezení finančních prostředků zpravodajských služeb se tuzemsku může dlouhodobě vymstít. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
Policisté obvinili 32 lidí v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Detektivové viní část z nich z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Karvinský klub už přišel o svého generálního partnera, společnost OKD.
