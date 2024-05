Abolici pro Mynáře jsem neslíbil, z okolností výměny ministryně radost nemám, řekl Fiala

Že se výměna podařila až napodruhé, Fialu netěší. „Šťastné to nebylo a nemám z toho žádnou radost. Na druhou stranu, Pavel Tuleja velmi rychle vyvodil odpovědnost ještě v pozici kandidáta na funkci ve vládě. Sám řekl, že s určitými pochybnostmi o etice jeho publikační činnosti by bylo těžko možné vykonávat právě tuto funkci, a rezignoval.“

Ve chvíli, kdy ztratila podporu vlastní strany, však podle něj bylo její pokračování ve funkci nemožné. „Pokud politická strana, která ji vyslala do vlády, z nějakého důvodu má dojem, že to tak nemá být, pak je potřeba přistoupit k nějakým krokům,“ konstatoval Fiala. Rozhodnutí exministryně i její strany proto dle svých slov musel respektovat. „Nic jiného ani není možné.“

Odmítl, že by byla vládní koalice křehká. „Naše pětikoalice není křehký projekt, byť obecně koalice pěti stran křehký projekt jsou. Proto většina komentátorů předvídala, že to nezvládneme, nevydržíme, rozpadneme se. Nic takového se neděje,“ podotkl.

Neshody ve sněmovně panují i v dalších tématech, například migračním paktu. Fiala zdůraznil, že tato dohoda neobsahuje povinné kvóty, o kterých hovoří opozice. „Je to dezinterpretace toho, co pakt obsahuje. Obsahuje povinnou solidaritu, kterou chtěly předcházející vlády, kterou jsme chtěli my v opozici, a která přirozeně probíhá,“ dodal.

Výrazněji problematičtější než spory v koalici jsou podle něj konflikty mezi vládou a opozicí. „To už je opravdu vážné. To není standardní souboj,“ uvedl s odkazem na velmi časté obstrukce v Poslanecké sněmovně. Opozice zase tvrdí, že ze strany koalice dochází k oklešťování možnosti vyjádřit se. Odmítla také jednat o důchodové reformě poté, co Fiala na kongresu ODS řekl, že opatření prosadí za každou cenu.

Nutné je podle něj zlepšit návratovou politiku, ale i navázat spolupráci s dalšími státy, na jejichž území by mohl azyl probíhat – podobně jako v případu dohody mezi Velkou Británií a Rwandou. „Je potřeba se domlouvat se státy severní Afriky, je potřeba hledat partnery,“ dodal.

„Problém nelegální migrace není jenom problém ekonomický, sociální, kulturní. Je to problém i etický. Lidé jsou vystaveni slibům, které překupníci nedodrží, obchoduje se s jejich neštěstím nebo nadějí. Je to věc, kterou skutečně musíme zastavit. Nemůžeme ji zastavit ve chvíli, kdy jsou nelegální migranti už na území Evropské unie, to už je pozdě. Musíme to řešit dřív, než sem přijdou,“ dodal Fiala.

Abolice pro Mynáře

V závěru Interview ČT24 premiér popřel, že by slíbil bývalému prezidentu Miloši Zemanovi, že jeho tehdejšímu hradnímu kancléři Vratislavu Mynáři udělí abolici. „Pravda je, že o tom se mnou Miloš Zeman mluvil opakovaně, mnohokrát. Že mě dvakrát víceméně formálně (...) o abolici požádal. Pravda je, že jsem o této žádosti informoval vládu a že jsem nevyhověl,“ sdělil Fiala.

Zeman podle něj od začátku Fialova nástupu do čela vlády vyjadřoval obavy, že Mynář bude „politicky pronásledován“, aby se exprezidentovi někdo pomstil. „To jsem řekl, pane prezidente, to je naprosto vyloučené. Něco takového není možné a nikdy bych to nepřipustil,“ doplnil.

„Ale abolice jako taková je přece něco jiného. Jsem přesvědčen, že se mají vyšetřit věci, které souvisejí třeba s finančními záležitostmi. Nikdy žádnou abolici moje vláda neudělila, respektive já jsem ji nespolupodepsal,“ zakončil premiér.