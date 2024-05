Prezident ve čtvrtek jmenuje Ženíška ministrem pro vědu, oznámil Hrad

„Mám radost, že prezident vnímá vědu a inovace jako jednu z priorit,“ řekl po setkání s prezidentem Petrem Pavlem kandidát na ministra pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). Hlava státu ho do funkce jmenuje ve čtvrtek 16. května před polednem, oznámila vzápětí prezidentská kancelář. Předseda sněmovního zahraničního výboru s Pavlem hovořil o prioritách pro vědu a výzkum a rozpočtu kapitoly. Stejné téma řešil už v pátek i s premiérem Petrem Fialou (ODS), který obratem na Hrad poslal návrh na Ženíškovo jmenování. Fiala bude hostem Interview ČT24 od 18:28.

S Pavlem hovořil o plánech a zvýšení rozpočtu pro vědu a výzkum. „Prezident vnímá i tu situaci, kdy je velká tendence, aby vláda dostála závazkům šetřit a mít rozpočet, jaký slíbila. Na druhou stranu s pochopením vnímá, že musí dojít k navýšení v oblastech, které si ve vědě vláda stanovila. To jsou oblasti, které už jsem zmiňoval – podpora špičkového výzkumu a vědců obecně, aby se zabránilo jejich odchodu do zahraničí, a podpora transferu technologií a znalostí do praxe,“ vypočítal.

S hlavou státu probral Ženíšek také problém vztahů mezi výzkumem aplikovaným a základním. Prezident se podle něj dobře orientuje i v tématu roztříštěnosti výzkumu či zatěžující administrativy ve vědě. Po jmenování členem kabinetu uvede ve čtvrtek premiér Fiala Ženíška ihned do úřadu, informovala také mluvčí vlády Lucie Ješátková.

Dosavadní ministryně Helena Langšádlová (TOP 09) na pozici skončila k neděli 5. května, a to kvůli nespokojenosti mateřské strany s prezentací výsledků v jejím resortu veřejnosti. Nahradit ji měl ekonom Pavel Tuleja. Kandidatury se ale vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce. Vedení TOP 09 následně minulý týden navrhlo na post právě Ženíška. Jak změnu TOP 09 provedla, podle Ženíška prezident nekomentoval. „Jsem první, který sem došel,“ konstatoval na dotaz ohledně rošády kandidátů.