Je to zaškobrtnutí, řekl Havel k Tulejovi. Směšné, zhodnotil postup TOP 09 Nacher

Je to politické zaškobrtnutí, řekl v Událostech, komentářích místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel k nominaci Pavla Tuleji na ministra pro vědu, výzkum a inovace. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) podotkl, že jde o reputační problém, a v souvislosti s koncem dosavadní ministryně Heleny Langšádlové (TOP 09) vyjádřil také obavu, že do budoucna bude o ministrech rozhodovat počet lajků na sociálních sítích. Podobně se vyjádřil i místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher, podle nějž TOP 09 dala přítomnost na sociálních sítích na úroveň obsahu.

„Takhle jsme si to nepředstavovali, nečekali jsme, že náš kandidát, který byl dvojnásobným rektorem, byl místopředsedou České konference rektorů, že může mít takové těžkosti před deseti lety s publikováním v predátorských časopisech. Možná se otevřela Pandořina skříňka. Uvidíme, je to věc, která, obávám se, může akademický svět nyní pronásledovat,“ konstatoval Havel.

Podle něj je také věda obor, který nevyvolává velkou pozornost médií či veřejnosti a zajímá se o ni užší okruh lidí. „Takže počet lajků logicky nebude velký a nezjednodušujme politiku na lajky, máme dělat to, co je správné,“ podotkl. Podle něj si Langšádlová zajistila respekt u odborné veřejnosti.

Ministryně přitom sama v rozhovoru pro Deník N o lajcích hovořila. „Já si za svojí prací stojím. Za mnou stojí rektoři, akademická obec, Akademie věd a Svaz průmyslu a dopravy. Končím kvůli tomu, že jsem svoji práci neuměla veřejně prodat. Neměla jsem lajky,“ uvedla v rozhovoru odcházející ministryně. „Já jsem opravdu podcenila komunikaci, moc mě to mrzí,“ prohlásila také na tiskové konferenci.

Nacher podotkl, že Havel popírá to, co říkají jeho vlastní kolegové. „Když upřesňujete, že to je o nekomunikaci, tak nerozumím, proč jste se na tiskové konferenci pochlubili, že by Helena Langšádlová potom měla na starosti strategickou komunikaci. Vy ji odvoláte, protože má deficit v komunikaci a pak jí dáte na starost strategickou komunikaci. To je úplně směšné.“

Dvořáková: Je to reputační problém

Politoložka a bývalá předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková v souvislosti s nominací Tuleji také zmínila, že jde o reputační problém.

„Je to i problém TOP 09 z hlediska výběru kandidátů, i když bych tady měla trochu možná pochopení, že v případě pana docenta Tuleji vycházeli z toho, že má představu o tom, jak věda vypadá, protože pokud někdo je rektorem univerzity a působí v těchto funkcích, tak zná problémy z hlediska financování či jak je nastavená grantová politika. (…) Z tohoto hlediska by určitě byl vhodným kandidátem, ale to množství predátorských časopisů nesporně představuje reputační problém dosti velký,“ zmínila.