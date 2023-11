Past pokroku: Když USA zavalil prach. Největší americkou katastrofu způsobila poctivá práce

A to všechno v dramatických ekonomických podmínkách ovlivněných právě probíhající Velkou hospodářskou krizí. Víc než půl milionu Američanů se ocitlo bez domova, skončili nejčastěji v nejchudších vrstvách a rozšířili davy nezaměstnaných ve velkoměstech. Část lidí odcházela dobrovolně, protože již neviděla žádnou naději v pokračování dosavadního způsobu života, jiní přicházeli o farmy z důvodu neschopnosti splácet půjčky od bank. Obyvatelé zasažených území ale také odcházeli úplně: umírali na nemoci dýchacích cest a podvýživu.

Epilog

Na podzim roku 1939 se do mnoha oblastí Velkých plání konečně vrátilo velké množství srážek, což znamenalo konec období Dust Bowl. Škody tam ale zůstaly, mnohé navždy. Do roku 1939 ztratila řada oblasti více než 75 procent svrchní vrstvy půdy v důsledku eroze, takže se jim už nikdy nepodařilo obnovit to, jak úrodné v minulosti byly, a dnes se hodí jen na méně náročné a tedy i méně ziskové zemědělství.

Jen příroda v tom ovšem roli neměla, už tehdy se totiž ukázalo, že i člověk může pomoci. Prezident Franklin D. Roosevelt se pokoušel všemi známými způsoby zkrátit toto období – a zabránit tomu, aby se vrátilo. Zavedl programy, které měly zemědělce naučit šetrným postupům při ochraně půdy a vzdělávat je v oblasti udržitelného zemědělství. Zemědělci dostávali za osvojení těchto nových technik finanční podporu, tehdy to byl jeden dolar za obdělávaný akr půdy.

Snad nejvíc ale tehdy pomohl Civilní sbor pro ochranu přírody, který zaměstnával tisíce Američanů. Roosevelt nařídil této skupině, aby na Velkých pláních vysadila více než 200 milionů stromů, které měly zmírnit vítr, zadržet vodu a udržet půdu na místě. Program zabral, dnes se pokládá za jeden z nejúspěšnějších v dějinách – a mnoho z tehdy zasazených stromů dává lidem stín dodnes.

Vrátí se Dust Bowl?

Asi od roku 2012 se v americkém odborném tisku objevují stále častější obavy expertů na půdu, že by se Dust Bowl mohl vrátit. Dnes už sice vědí zemědělci díky vědě mnohem víc o tom, co jejich poctivé živobytí může způsobit, ale o to horší jsou nyní na místech zasažených v minulosti podmínky.

Změny klimatu způsobují stále častější, rozsáhlejší a intenzivnější vlny veder. Ty zabíjejí nejen rostliny, ale také půdní bakterie – takže půda eroduje a udržet ji stabilní dá čím dál víc práce. Teplejší vzduch má více energie, což zase vede k silnějším větrům, schopných vyrvat půdě její částečky. A do třetice: vedra a horka vedou k požárům, jež ničí stabilizující roli vegetace také.

Potitulková scéna

Pár let po konci druhé světové války se po oregonských písečných dunách procházel mladý muž. V ruce měl zápisník, na hlavě klobouk, který ho chránil před poryvy větru, který mu bičoval obličej prachem. Na vlastní oči sledoval dopady Dust Bowlu, který prostřednictvím přenášení prérijního písku ovlivnil skoro celé Spojené státy včetně této vzdálené oblasti. Viděl, jak moc si poušť ukrojila úrodné krajiny – vypadalo to, jako by pole a lesy sežral nějaký obrovský červ.

Na některých místech si ale mladík, který si dělal při procházce pečlivé poznámky, všiml, že příroda se vrací. Na těch místech ekologové, jeho vrstevníci, zkoušeli postup písku zpomalit, možná i zastavit – a dokonce průběh této bitvy zvrátit. Sázeli do svahů zasažených erozí vytrvalé rostliny s hlubokými kořeny, které dokázaly duny zpevnit a poušť zadržet. Na rostliny přilétal hmyz, ten lovili ptáci, kteří svými výkaly přinášeli do nehostinné krajiny živiny. A ty umožňovaly růst dalších rostlin.