Past pokroku: Velký smog zalehl Londýn na pět dní. Zůstaly po něm tisíce mrtvých

Podle Žáka by londýnská krize nenastala bez meteorologických podmínek, jež tomu nahrávaly. Jednalo se o kombinaci více vlivů. Jednak topení méně kvalitním uhlím (lignitem), ale také tomu napomohlo samotné počasí, hlavně silná inverze. „Inverze funguje jako poklička, která se tehdy nacházela několik stovek metrů nad zemským povrchem,“ vysvětluje meteorolog. „Pod ní se koncentrovala mlha. Mlha plná znečišťujících látek, které jsou pro člověka škodlivé a nebezpečné.“

Kde se vzal smog

Smogové situace jsou klasickým případem, kdy se lidstvo ocitlo v „pasti pokroku“. V severnějších oblastech se zimy daly jen těžko přežít bez tepla – když teploty klesnou k nule, v městských domech se nedá bez topení ve zdraví přežít.

A tak se ve městech od středověku topilo. Zpočátku dřevem, ale to s přibývající populací rychle ubývalo. Pak se ale našel jiný zdroj – uhlí. To sice zahnalo zimu, ale přineslo znečištění a smog. Se smogem se tedy lidstvo potýká teprve od dob, kdy se začalo pálit uhlí, jde o projev doby spalování fosilních paliv.

Častým problémem začal být smog sice až s nástupem průmyslové revoluce, avšak první zmínky o nepříjemném a otravném kouři pocházejí už z dvanáctého a třináctého století z Anglie. V té době už se ke spalování často používalo uhlí. Přezdívalo se mu mořské uhlí, protože do Londýna bylo dováženo z Newcastlu lodí.

Že již tehdy to byl problém, dokládá řada historických záznamů. Například kvůli otravnému a všudypřítomnému kouři musela princezna Eleanor v roce 1257 opustit Nottingham. Jedna z prvních zmínek o pokusu řešit problém s kvalitou ovzduší je ze čtrnáctého století z Anglie. Král Eduard I. kvůli velkému znečištění zakázal v roce 1307 spalovat uhlí v okolí londýnského Toweru. Přestože za porušení výnosu postupně hrozil údajně až trest smrti, pro většinu obyvatel bylo důležitější uvařit jídlo a ohřát se. Eduard I. tak došel k závěru, že nemůže popravit celé království, protože by nezbyl nikdo, kdo by platil daně, a výnos postupně upadl v zapomnění.