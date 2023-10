Past pokroku: Komunisté zničili Aralské moře. Zbytek může dokonat změna klimatu

V současné době se projekty Evropské investiční banky pokoušejí vrátit život i okolí jezera – podporou udržitelného hospodářství, které bude pomocí zpětných vazeb posilovat odolnost regionu proti dalším ztrátám vody. Jde například o výsadbu a pěstování rostlin, které zadržují vodu v krajině, jsou odolné vůči soli, a navíc jsou i ekonomicky využitelné a mohou tak svým pěstitelům zajistit důstojné živobytí.

Podle Janského to všechno pomůže jen severnímu Aralu na území Kazachstánu. „Několik let tam bylo období, kdy řeka Syrdarja do jezera ani nedotekla. Ale pak Kazachové zainvestovali,“ vysvětluje hydrolog, který oblast osobně navštívil. „Rodí se dnes malý severní Aral. Hladina je dnes vzdálená jen 15 až 20 kilometrů od největšího tamního města Aralsk, které bývalo přístavem. Kazachové se těší, až se hladina vody zase znovu dotkne tohoto města a budou mít svůj severní Aral.“

Obyvatele Kazachstánu už podle něj ale jižní část jezera nezajímá, ten nechali Uzbekům. A ti ho odepsali. „Oni si říkají, že potřebují bavlnu, a ne Aral,“ doplňuje profesor Janský.

Výzvy budoucnosti

I kdyby se podařilo severní část Aralského jezera zachránit, ani tak nemají lidé žijící kolem ní vyhráno. Na obzoru je totiž další hrozba, možná dokonce horší než všechno, co jezero zasáhlo během dvacátého a jednadvacátého století. Podle hydrologů totiž kvůli lidmi způsobeným změnám klimatu začínají kolabovat ledovce v Pamíru, odkud Syrdarja přitéká.

Tato řeka je na této vodě z ledovců plně závislá. Nezásobuje ji ani tak déšť z hor, jako právě odtávání ledu v létě a na podzim. Rychlé tání v dalších letech může sice dočasně a krátkodobě zvýšit hladinu, ale až ledový příkrov v Pamíru zmizí úplně, přítok životadárné tekutiny bude už značně omezený. A to hlavně v létě, kdy se voda odpařuje nejvíce a řeka i jezero jsou na odtoku z tajících ledovců nejvíce závislé. Neexistuje ale příliš řešení, jak se s tímto problémem v budoucnu vypořádat. Pokud se nepodaří snížit emise skleníkových plynů, tak budou ledovce tát a řada řek světa včetně Syrdarji tak přijde o to, co z nich dělá řeky.

