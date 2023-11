Past pokroku: Smrtící mrak chemikálií zabil v Indii desítky tisíc lidí. A ubližuje dodnes

„Když mě přeložili do Bhópálu, řekli mi, že je to moderní závod. Brzy jsem ale zjistil, že to není pravda,“ vzpomíná bývalý zaměstnanec indické chemičky Tota Ram Čuhán. „Indikátory zamoření a teploty nefungovaly. Hlásil jsem to předákovi, ten mi ale řekl, že to není moje starost,“ říká. Připomíná, že před velkou katastrofou se odehrálo několik menších. „Našemu vedení to ale bylo jedno,“ dodává.