Past pokroku: Sověti zamaskovali obří jadernou katastrofu, svět se o ní dozvěděl až po Černobylu

Přes menší komplikace ale to hlavní fungovalo. Takže se v září 1950 kapacita závodu rozšířila o druhý uranovo-grafitový reaktor a další dva následovaly v letech 1951 a 1952 souběžně se stavbou reaktoru na bázi těžké vody. Do roku 1957 tak bylo v závodě Majak už sedm jaderných reaktorů. Všechny používaly takzvaný otevřený chladicí systém – voda do primárního chladicího okruhu reaktorů byla brána přímo z řeky Teča a přilehlého Karačajského jezera a po projití reaktorem se vysoce radioaktivní voda vracela zpátky do jezera.

Sověti v tom ale nebyli sami. Podobně (z dnešního pohledu) lehkomyslně postupovali na druhé straně Tichého oceánu i Američané. Dnes to může vypadat jako něco nepředstavitelného, ale v prvních letech fungování závodu Majak byl vysoce radioaktivní odpad jen tak vypouštěn a sypán do řeky Teča nebo uskladňován pod širým nebem, kde se ho zmocňoval vítr a roznášel ho do okolí.

Nebyli příliš schopní posoudit, jak (ne)bezpečné je úložiště takového odpadu a vůbec jaderného zařízení. A už vůbec netušili, jak zřídit kontrolní mechanismy s mnohonásobnou kontrolou, jež by dokázaly předejít havárii. A co ekologické otázky? Ty se v tomto raném stádiu rozvoje jaderné energetiky nebraly vůbec vážně – zřejmě ani nikoho nenapadly.

Sekundární a terciární chladicí okruh, jak je běžný v pozdějších jaderných provozech, zde zcela chyběl. Jezero se stalo natolik radioaktivním, že pokud by u něj člověk strávil hodinu, zemřel by na nemoc z ozáření do několika týdnů. V současnosti je celé zalito betonem, protože představovalo příliš velkou hrozbu pro všechno živé. Radioaktivní voda se ale v 50. letech dostávala Karačajským jezerem a řekou Tečou až do Obu a dále do Severního ledového oceánu.

V současné době je takový postup zcela nepředstavitelný, ale podle fyzika Ondřeje Nováka z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se v té době podobně chovaly i jiné země. „Doba byla úplně jiná a úplně zásadní je, že se jednalo o vojenské zařízení,“ říká Novák. „Problémy v nich se ale vlastně příliš nekomentují ani dnes.

V té době to bylo normální. V době poválečné byl přístup ke všem odpadům, nejen těm jaderným, prostě odlišný. Bylo normální, že se to vylilo do životního prostředí. Smysl toho závodu byl jasně definovaný – vyrobit jadernou bombu. Detaily jako odpad se neřešily. Toto chování ale bylo podobné i v dalších zemích, které v té době pracovaly s jadernými zbraněmi,“ popisuje vědec.

Zařízení pro uchovávání jaderného odpadu Sověti vybudovali až v roce 1953. Podzemní betonové zásobníky na uskladnění vyhořelého paliva ležely osm metrů pod zemí, což mělo zajistit jejich bezpečnou izolaci. Hloubka ale přinesla jiný problém, který si tehdy konstruktéři, opět na základě nedostatku zkušeností, neuvědomili. Sarkofágy měly velký problém s chlazením.

Vysoce radioaktivní materiál se v podzemí snadno zahříval zbytkovým teplem ze štěpné reakce. Proto byla u každých dvaceti zásobníků vybudována jedna chladicí jednotka. To samo o sobě nestačilo, navíc ještě špatně fungovalo monitorování provozu chladičů a teploty v jednotlivých zásobnících radioaktivního odpadu. Do roku 1957 výrobní závod Majak vytvořil nejméně 500 tisíc tun pevného radioaktivního odpadu, který byl buď vypuštěn do Karačajského jezera, nebo uskladněn v nádržích na horním toku řeky Teči. Majak tak vlastně pod zemí vytvořil časovanou atomovou bombu.

Ani v tomto chování nebyl Sovětský svaz v padesátých letech unikem. „Byl jsem v americké laboratoři Oak Ridge, kde Spojené státy od druhé světové války obohacovaly uran pro jaderné zbraně,“ vzpomíná Novák na dobu, kdy v této laboratoři pobýval na Fulbrightově stipendiu. „Traduje se, že když tam nevěděli, co s radioaktivním odpadem, tak to naložili na nějaký náklaďák, který zakopali pod zem – a pak se po letech to auto někde najednou objevilo. Dodnes tam jsou nějaké radioaktivní laguny, které nedokázali vyčistit. A měli i únik radionuklidu z reaktoru – ale to všechno bylo v dobách, kde se to moc neřešilo. Tehdy to bylo opravdu úplně normální,“ dodává.

Den katastrofy

29. září 1957 chladicí systém zásobníků obsahujících přes sedmdesát tun kapalného radioaktivního odpadu selhal. Prudce stoupající teplota pak vedla k explozi. Výbuch o síle 70 až 100 tun TNT odhodil sto šedesát tun vážící betonové víko nádrže, která byla osm metrů pod zemí, jako by to byla dětská hračka. Z ničím nechráněné schránky pak začal unikat radioaktivní mrak.

„Co se vlastně stalo? Prostě se rozbilo chlazení,“ vysvětluje Novák. „V tancích byly radioaktivní materiály, které generovaly teplo. To je zcela normální. Ale tehdy se pokazilo chlazení – asi to byla jednak chyba nějakého konkrétního člověka, který byl zodpovědný za údržbu, ale také celého tohoto systému, který měl zajistit, aby to celé fungovalo. Nešlo o to, že by Sověti nevěděli, co mají dělat, byli si dobře vědomi, že ten materiál se musí chladit, proto tam ta chlazení také měli. Jen se o ně dostatečně nestarali,“ doplňuje expert na reaktory.

Přesto měli štěstí v neštěstí. Nezažehla se totiž jaderná reakce. Únik celkem asi osmdesáti tun radioaktivního materiálu do ovzduší kontaminoval plochu o rozloze 23 tisíc kilometrů čtverečních na území Čeljabinské, Ťumeňské a Sverdlovské oblasti, kterou obývalo asi čtvrt milionu lidí, především radioaktivním cesiem a stronciem.