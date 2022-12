Rok 2022 přinesl v archeologii řadu objevů. Desítka nejzajímavějších vypráví dějiny jinak

Kamenné nástroje jsou rozeznatelné od obyčejných kamenů pouhým zrakem – nemají přirozený tvar. To, že byly použity opakovaně, prozrazuje patina na kameni z různých období.

Když například hominidé použili kámen jako sekeru, po otupení ji nechali někde ležet a časem kámen pokryla hladká minerální patina. Pokud tento odhozený nástroj potomky opět zaujal, naostřili ho znovu a část starého nánosu při tom porušili. Když se otupil podruhé, byl znovu ponechán osudu a vytvořila se na něm čerstvější patina, rozeznatelná od té původní.

Mezidruhové styky

O tom, jak vypadaly doby, kdy se naši předkové z druhu homo sapiens sapiens mohli potkávat s neandertálci, toho víme pramálo. Nový objev ale pomohl vnést do této záhady světlo.

V jeskyni s výhledem na malebné údolí Rhôny v jižní Francii se totiž našly přesvědčivé důkazy o tom, že moderní lidé tuto lokalitu obývali ještě před neandertálci. „Tyto nálezy poskytují archeologický důkaz, že tito bratranci mohli existovat vedle sebe ve stejné oblasti Evropy ve stejném časovém období,“ uvedli vědci. Zjistili to pomocí nových technik, které pomohly datovat lidské ostatky z jeskyně do doby před přibližně 54 tisíci lety – to je téměř o deset tisíc let dříve než jakékoliv jiné nálezy v Evropě (s jedinou výjimkou v Řecku).

„Objev posouvá známé osídlení Evropy moderními lidmi výrazně do minulosti,“ poznamenal německý archeolog Michael Petraglia, který se na studii nepodílel. Pro agenturu AP uvedl, že výzkum má zásadní důsledky pro pochopení toho, jak se moderní lidé šířili světem, osidlovali Evropu a také, jak interagovali s jinými inteligentními druhy.

Lidstvo a hybridi

Vědci objevili nejstarší známý doklad o hybridizaci cíleně způsobené lidmi. Kříženec dvou druhů osla přišel na svět před asi 4500 lety v Mezopotámii. Detailní analýza DNA zvířete, jehož kosti zpočátku vypadaly jako koňské, ukázala, že ve skutečnosti se jedná o potomka samice osla domácího a dnes již vyhynulého samce ašdariho, neboli divokého osla syrského. Takovému zvířeti se v jeho vlasti říká kunga.