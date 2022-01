Lidstvo cíleně křížilo zvířata už před 4500 lety. Archeologové našli nejstarší důkazy

Kosti pětadvaceti zvířat archeologové objevili roku 2006 v Tell Umm el-Marra, slavné královské hrobce v severní Sýrii. Kompletní kostry sice vypadaly jako koně, ale měly jiné proporce, což archeology mátlo. Ještě divnější bylo, že nález neodpovídal tomu, co se ví o domestikaci koní v tomto regionu – byli sem totiž dovezeni asi o půl tisíciletí později.

Zprvu záhadní tvorové podobní koním se ale objevovali i ve starověkých textech a na obrazech z Mezopotámie – tam jsou zobrazováni jako zvířata využívaná v „diplomacii, ceremoniích i válce“. Větší byli používáni k tažení vozů, jejich menší příbuzní se využívali v zemědělství.

Jak výzkum probíhal

Existence koním podobných zvířat v mezopotámské kultuře nebyla neznámou, ale až doposud se nevědělo, co přesně výraz kunga označoval. To dokázal teprve tento tým – tím, že, porovnal jejich genomy s genomy jiných druhů a dokázal určit, co přesně tato záhadná zvířata byla. Kostry nepatřily koním, oslům ani onagerům (asijským divokým oslům), což vedlo vědce k hypotéze, že by se mělo jednat hybridy.