Pravěcí lidé běžně recyklovali. Podle izraelské studie víc, než se čekalo

Před 300 tisíci lety obývali oblast dnešního Izraele předchůdci současných lidí; o jejich pobytu v Revadimu na jihu země svědčí kamenné nástroje. Podle nové analýzy je na nich pozoruhodné, že téměř pětina z nich byla vytvořena po recyklaci těch předchozích.

O tom, že už naši pravěcí předkové používali kamenné nástroje opakovaně i poté, co byly poškozeny a znovu opraveny, existují důkazy nejen z Izraele, ale i Španělska nebo Itálie. Nešlo o náhody. „V době nejstaršího paleolitu je vybírali, shromažďovali a upravovali vědomě a úmyslně,“ napsali Efrati, jeho kolega Ran Barkai a další vědci ve zprávě zveřejněné na začátku března v odborném časopise Scientific Reports.

Recyklace kamenných nástrojů začala před stovkami tisíc let a trvala do té doby, dokud se tyto nástroje používaly, tedy vlastně až do doby železné.