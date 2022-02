Moderní lidé žili v Evropě vedle neandertálců. Objev z francouzské jeskyně mění představu o pravěku

V článku, který vyšel v odborném časopisu Science Advances, vědci z Evropy a Spojených států popsali nález pozůstatků moderních lidí (tedy druhu homo sapiens sapiens) a nástrojů, které se našly mezi pozůstatky neandertálců ve známé Mandrinově jeskyni, pojmenované po francouzském lidovém hrdinovi z 18. století.

„Tyto nálezy poskytují archeologický důkaz, že tito bratranci mohli existovat vedle sebe ve stejné oblasti Evropy ve stejném časovém období,“ uvedli vědci. Zjistili to pomocí nových technik, které pomohly datovat lidské ostatky z jeskyně do doby před přibližně 54 tisíci lety – to je téměř o deset tisíc let dříve než jakékoliv jiné nálezy v Evropě (s jedinou výjimkou v Řecku).

„Objev posouvá známé osídlení Evropy moderními lidmi výrazně do minulosti,“ poznamenal německý archeolog Michael Petraglia, který se na studii nepodílel. Pro agenturu AP uvedl, že výzkum má zásadní důsledky pro pochopení toho, jak se moderní lidé šířili světem, osidlovali Evropu a také jak interagovali s jinými inteligentními druhy.