Íránské revoluční gardy vyslaly na oběžnou dráhu kolem Země družici Núr-2

Agentura IRNA oznámila, že Núr-2 na oběžnou dráhu vynesla ze základny Šáhrúd třístupňová raketa Kásid.

Spojené státy a některé další země poukazují na to, že vesmírný program je využitelný při vývoji válečných raketových technologií. Washington poukázal na to, že odpalem raket Írán porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN, a vyzval Teherán, aby zastavil aktivity spojené s balistickými raketami. Írán tvrdí, že raketové testy ani vysílání družic do vesmíru nejsou součástí vojenského programu.