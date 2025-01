Australští vědci navrhují diskuzi o genetické úpravě lidských embryí

Tým australských vědců z různých výzkumných institucí navrhuje, aby se začalo v odborné komunitě vážně mluvit o tom, jestli se nevyplatí upravovat lidská embrya. V rozsáhlém článku uvádějí, že by to mohlo vést ke snížení pravděpodobnosti vzniku chorob, které se složitě a dlouho léčí, náklady na léčbu postihují celou společnost, a přitom mají do značné míry dědičný původ.

Autoři explicitně zmiňují ischemickou chorobu srdeční, Alzheimerovu chorobu, depresivní poruchy, cukrovku nebo schizofrenii.

Věda už umí geneticky měnit lidská embrya

Věda učinila v průběhu 21. století zásadní pokrok ve schopnosti zasahovat do genomu, a to včetně toho lidského. Ukázalo se to hlavně roku 2018, kdy přišla na svět dvojčata Lulu a Nany. Čínský vědec Che Ťien-kchuej tehdy upravil dvě embrya ve snaze učinit děti odolnějšími vůči viru HIV. Jeho nelegální a neschválený experiment vyvolal rozsáhlé mezinárodní debaty, které se většinou shodly na tom, že existuje příliš mnoho neznámých a rizikových faktorů na to, aby se něco podobného dál zkoušelo.

Událost vedla k výzvám k přísnějším regulacím. A také k zatčení a následnému uvěznění čínského genetika, který byl za pokus zodpovědný.

Menší rozruch vzbudil případ dívky jménem Aurea Yenmai Smigrodzkiová, přestože má podobně velký význam. Narodila se roku 2020 jako první dítě, jež přišlo na svět díky takzvanému „embryonálnímu screeningu s využitím polygenního skóre“. Velmi zjednodušeně řešeno: její rodiče se rozhodli pro umělé oplodnění, soukromá firma otestovala geneticky všechna embrya, jež z něj vznikla, a vybrala to, které má nejmenší pravděpodobnost vzniku genetických poruch.