Che Ťien-kchuej je zpět. Čínský vědec, který nelegálně geneticky upravil děti, už zase mění embrya

Přesto, že jeho výzkum byl neetický a porušil všechna psaná i nepsaná pravidla, vrátil se kontroverzní vědec zpět k tomu, co dělal v minulosti. Pokračuje v genetické úpravě lidských embryí, tentokrát už ale údajně eticky.

„Jsem hrdý na to, že jsem pomohl rodinám, které chtěly zdravé děti,“ pochlubil se Che Ťien-kchuej výsledky své práce. Tento čínský vědec je vůbec první člověk, který byl odsouzený za nelegální genetické zákroky. Roku 2019 dostal trest ve výši tří let vězení a vysokou finanční pokutu za to, že změnil genom dvojčat tak, aby byla odolná vůči viru HIV. Genetik přitom zcela ignoroval existující vědecké normy.

V rozhovoru pro japonský deník Mainichi Shimbun teď uvedl, že se po propuštění z vězení vrátil k tomu, čím se nechvalně proslavil: editování lidských embryí. Jeho nejnovější experimenty jsou teď už ale údajně v souladu s etickými normami a vědec se zavázal, že už nebude vyrábět další geneticky modifikované lidské bytosti.

Příběh naděje, pokroku i selhání

Od doby, co se podařilo upravovat geny pomocí metody CRISPR-Cas9, začalo se ve vědecké komunitě spekulovat, kdo tuto technologii genetických nůžek použije na lidských embryích a pokusí se u nich vyvolat změny na genetické úrovni. Tedy změny, které by se přenášely i na potomky upravených – vznikla by tak populace, která je od původní odlišná.