Mezihvězdné cestování je daleko, nabírá ale obrysy. K Proximě Centauri by mohly zamířit želvušky

Sondy o velikosti automobilu, které se pohybovaly rychlostí přes 60 tisíc kilometrů za hodinu, tam ale doletěly za předlouhých 40 let. Jejich vzdálenost od Země je navíc jen nepatrným zlomkem prostoru, který naši planetu dělí od nejbližší hvězdy. K té by se sondy Voyager podobnou rychlostí dostávaly přes 80 tisíc let.

Od programu Apollo už ale uplynulo půl století a znalosti lidstva o vesmíru i technologie k jeho zkoumání se od té doby zásadně zlepšily. Proto Rothman společně s experimentálním kosmologem Lubinem začali uvažovat o tom, co dál – co by bylo zapotřebí, aby se živé bytosti vydaly na cestu k nejbližší hvězdě mimo naši Sluneční soustavu. Popsali to v článku, který vyšel v odborném časopise Acta Astronautica .

Jeho tým se proto obrátil na roboty a fotoniku. Malé sondy s palubními přístroji, které snímají, sbírají a předávají data zpět na Zemi, by mohly být poháněné světlem pomocí laserové soustavy umístěné na Zemi, případně na Měsíci. Mohly by tímto způsobem dosáhnout i dvaceti až třiceti procent rychlosti světla. Výhodou tohoto pohonu, který navrhuje i projekt Breakthrough , je především to, že není třeba dopravovat do kosmu motor, ten vlastně zůstává na Zemi.

Laserový paprsek by takovou sondu poháněl podobně, jako žene plachetnici k cíli vítr. „Pravděpodobně by vypadala jako polovodičová destička se štítem, který by ji chránil před zářením a bombardováním prachem při průletu mezihvězdným prostředím,“ popisuje Lubin. „Pro začátek by pravděpodobně byla velká jako lidská ruka.“

Takové základní technologie by se podle něj ale daly snadno modifikovat na větší rozměry, třeba i k pohonu mnohem větších kosmických lodí v rámci naší Sluneční soustavy při nižších rychlostech, což by potenciálně umožnilo lidské mise na Mars. Lubin uvádí, že cesta k Rudé planetě by s tímto pohonem trvala jen jeden měsíc, což by představovalo asi devítinásobné zkrácení oproti současným možnostem.

Při těchto relativistických rychlostech – zhruba 100 milionů kilometrů za hodinu – by taková „plachetnice“ dosáhla nejbližší sluneční soustavy, Proximy Centauri, zhruba za dvacet let.

Základní projekt vývoje plánu na dosažení relativistického letu prostřednictvím pohonu na směrovanou energii podporují NASA a soukromé nadace, například programem mezihvězdného pohonu Starlight, který provozuje Kalifornské univerzita, a zejména projektem Breakthrough Initiatives, jenž financují miliardáři Julia a Jurij Milnerovi. Ten má několik podprojektů – některé hledají v kosmu signály jiných civilizací, jiné analyzují data, zatímco Breakthrough Starshot má za cíl vymyslet dopravu ke hvězdám.

Autorem myšlenky tohoto pohonu byl slavný fyzik Stephen Hawking, který se na programu Breakthrough podílel.

Život na cestě prázdnotou

„Když jsem se dozvěděl, že hmotnost těchto plavidel může dosahovat i několika gramů, nebo dokonce více, bylo mi jasné, že by se do nich mohli vejít živí živočichové,“ líčí Rothman, který si uvědomil, že prvními pozemšťany, kteří budou cestovat mezi hvězdami, by mohli být například červi – konkrétně hlístice jménem háďátko obecné.

Právě výzkumu těchto organismů se vědec už desítky let věnuje; splňují podle něj většinu požadavků, které by se na mezihvězdného astronauta měly klást: „Jsou sice malé a jednoduché, ale jsou to experimentálně dokonalí tvorové,“ tvrdí Rothman.