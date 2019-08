Izraelská sonda zřejmě rozprášila po Měsíci tisíce želvušek. Mohly by tam přežít

Želvušky se proslavily tím, že jsou téměř nesmrtelné. Dokáží přežít opakované zahřátí na 150 stupňů Celsia, několik hodin v kapalném héliu s teplotou blízkou absolutní nule nebo tisíckrát silnější radioaktivitu než člověk. A to znamená, že by teoreticky mohly přežít i na měsíčním povrchu.

Video of Water Bears in HD

„Pěkně ve mně hrklo“

Za experiment v Arch Mission zodpovídal americký vědec a podnikatel Nova Spivack. V rozhovoru pro web Wired nyní prozradil, že když mu došlo, že je možná zodpovědný i za vypuštění nejodolnějšího pozemského organismu na cizí vesmírné těleso, „pěkně v něm hrklo“.

V týdnech, které následovaly po neúspěšném dubnovém přistání a nárazu „archy“ na povrch Luny, se Spivack pokoušel s analytiky zjistit, jaký byl nebo mohl být osud „měsíční knihovny“. Vycházeli z údajů, které zveřejnila izraelská nezisková organizace SpaceIL, která Berešit na Měsíc poslala. Porovnali tato data s vlastnostmi schránky a dospěli ke shodě, že archa tento náraz do povrchu s největší pravděpodobností přežila téměř bez porušení.

„Prvních čtyřiadvacet hodin po nehodě jsme byli prostě v šoku,“ uvedl Spivack pro Wired. „Čekali jsme, že mise bude úspěšná. Věděli jsme, že existují nějaká rizika, ale nemysleli jsme si, že budou tak významná.“

Spivack nadaci Arch Mission zakládal; vycházel při tom z řady zkušeností, které už s podnikáním v kosmickém výzkumu má. Věnuje se mu od devadesátých let dvacátého století a stál například u vzniku společnosti Zero Gravity Corporation nabízející lety k hranici vesmíru. Spivackův záměr s Arch Mission byl ale velkolepější; chtěl vytvořit archiv všech lidských znalostí a poznání, který by vydržel miliony let, a poslat ho do všech koutů vesmíru.