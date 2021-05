Želvušky jsou schopné přežít i vystřelení z pistole. S nárazem do asteroidu by ale měly problém

Co zabije želvušku

Ukázalo se, že až do rychlosti 825 metrů za sekundu, což je dvojnásobek hranice rychlosti zvuku, dokázaly želvušky vystřelení i následný náraz přežít. Po uvedení do normálního prostředí se odpouzdřily a vrátily se k běžnému způsobu života. Pokud ale byla tato rychlost překročena, želvušky nepřežily. Byly roztrhány na kusy.

Výsledky výzkumu mohou vypadat jako samoúčelné, autoři experimentu ale měli jasný plán. Střelba do pískového terče měla simulovat náraz želvušek do povrchu nějakého tělesa. Výsledky ukazují, že želvušky nesmrtelné nejsou – náraz do asteroidu nebo planety by nepřežily. K těmto kolizím totiž dochází ve výrazně vyšší rychlosti, než by snesly.

Pro vědce je to silný argument proti starším teoriím, že by byli tito tvorečkové schopní šířit se vesmírem.