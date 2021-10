V Africe se rodí čím dál víc slonů bez klů. Sledujeme zrychlenou evoluci, říkají vědci

Stejně jako je u lidí barva očí daná geny zděděnými po rodičích, mají to sloni se kly. V minulosti byli sloni bez klů v africké savaně výjimeční, ale postupně se stávají stále běžnějšími - a v současné době už dokonce na některých místech převládají. Podobné je to u lidí s modrýma oči, jichž stále přibývá.

Ty, kteří přežili, něco spojovalo: u poloviny samic se po válce vůbec kly nevyvinuly; přitom před válkou chyběly jen asi dvaceti procentům samic. Jak je to možné?

Analýza ukázala, že stačí, aby se samici změnil jediný gen a přijde o kly. Při přenosu na samčí embrya to není tak pravděpodobné, ale u samičího embrya se to může stát velmi snadno. U samců je navíc tato změna spojená s významným rizikem: mají-li tento gen, pak embryo velmi často zemře ještě v děloze.

Vědci se už dříve setkali s podobnými případy, kdy se v populacích slonů po intenzivním pytláctví objevilo neúměrně velké množství samic bez klů; stalo se to mimo jiné v Ugandě, Tanzanii nebo Keni. „Dlouho jsme si lámali hlavu nad tím, proč jsou to právě samice, které jsou bez klů,“ uvedli autoři práce.

Výzkumníci v Mosambiku prostudovali asi osm stovek slonů ve výše uvedeném národním parku po dobu několika let - výsledkem byl detailní katalog matek a jejich potomků.

„Podařilo se jim předložit skvělý důkaz o genetických změnách,“ řekl Chris Darimont, vědec zabývající se ochranou přírody na University of Victoria v Kanadě, který se na výzkumu nepodílel. Práce „pomáhá vědcům i veřejnosti pochopit, jak může mít naše společnost zásadní vliv na vývoj jiných forem života“.

„Když přemýšlíme o přírodním výběru, myslíme si, že probíhá stovky nebo tisíce let,“ dodává biolog z Washingtonské univerzity Samuel Wasser, který se na výzkumu nepodílel. „Fakt, že k této dramatické selekci došlo během pouhých patnácti let, je opravdu hodně překvapivé.“ Vědci chtějí ve výzkumu pokračovat. Rádi by zkoumali, co více slonů bez klů znamená pro celý druh.