Keporkaci se množí jako králíci. Jejich populace je už tak velká jako před průmyslovou revolucí

Pro biology a ekology je to skvělá zpráva, protože tato zvířata díky své velikosti mají zásadní pozitivní dopad na celé ekosystémy. Ale pozitivní je to také pro klimatology –⁠ nedávné studie totiž odhalily, jak zásadní dopad na klimatické změny tito tvorové mají, a to každý jeden z nich.

Jedna velryba v průměru pohltí přibližně 33 tun oxidu uhličitého. To znamená, že pokud by se počítali jen ti ve vodách Brazílie, pak by jen ochrana této populace vedla k uložení 813 780 tun oxidu uhličitého v mořských hlubinách. To jsou podle údajů o emisích za rok 2018 přibližně dvě třetiny toho, co ročně vyprodukuje Česká republika.

Jak je to možné? Když velryba přirozeně uhyne, klesne její tělo na dno oceánu, kde uhlík, který má ve svém obrovském těle uložený, zůstane bezpečně izolovaný od atmosféry po celá staletí.