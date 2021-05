Ryby polykají umělou hmotu už od padesátých let, odhalili vědci

Ve snaze zjistit, zda mikroplasty byly přítomné ve vnitřnostech ryb už v minulém století, studovali odborníci exponáty ze sbírek zejména chicagského Field Museum of Natural History. Konkrétně se jednalo o těla sladkovodních ryb, která byla ve většině případů zakonzervovaná v alkoholu.

„Za posledních deset nebo patnáct let se plasty ve vodě dostávají do veřejného povědomí. Ve skutečnosti ale živočichové čelí tomuto problému už od doby, kdy byl plast vynalezen,“ poznamenal podle serveru EurekAlert! jeden z autorů studie Tim Hoellein. Zkoumání muzejních sbírek je podle něj způsob, jak se vědci mohou podívat do historie.