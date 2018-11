Mikroplasty zabíjejí. Francouzští vědci upozornili na šneky, kteří ztrácí pud sebezáchovy

Přirozeným predátorem těchto plážovek jsou krabi. Pokud za normálních okolností šneci blížícího se kraba ve vodě ucítí, okamžitě se uchýlí k přirozené obranné akci – schovají se do své ulity nebo se ukryjí pod kameny.

Konkrétně se vědci během studie zaměřili na to, jak konzumace mikroplastů ovlivňuje chování šnekaíká se mu také břeženka obecná. Tento druh plže plní důležitou úlohu v potravním řetězci v okolí pláží, ale zároveň je také oblíbenou lidskou pochoutkou, zejména ve Francii.

Autoři studie soudí, že některé ze škodlivých látek, které se na mikroplasty navázaly, nejspíš poškodily těmto plžům nervové soustavy. „Všechny normální reakce plážovek přestaly fungovat,“ prohlásil Seuront pro Guardian . „Jedná se o velmi znepokojující zjištění – pokud totiž plážovky nejsou schopné predátora ucítit a uniknout mu, existuje mnohem větší šance, že zemřou – a případně i vyhynou. To by vedlo k narušení celého potravního řetězce,“ dodal.

Poté, co vědci během experimentu umístili šneky do vody, která obsahovala mikroplasty sesbírané z pláže poblíž francouzského města Calais, ale tato reakce zmizela – plži na blížící se predátory přestali reagovat. Koncentrace mikroplastů přitom byla podobná jako na pláži.

Podobně by na mikroplasty mohla reagovat i další zvířata

Podobný vliv by pak mikroplasty mohly mít i na další mořská zvířata, jako jsou například ryby nebo právě krabi, domnívají se autoři studie. Zároveň poukazují na to, že je potřeba, aby lidé lépe porozuměli tomu, jaké dopady může mít konzumace úlomků plastů na zvířata. Narušení přirozených vztahů mezi predátory a kořistmi by totiž mohlo ovlivnit ekosystémy a mít tak dokonce negativní dopady na zdroje lidské potravy.

To, jestli mikroplasty můžou škodit lidskému organismu, se zatím neví. Jejich zdravotní nezávadnost nebo naopak škodlivost totiž není dosud prozkoumaná. Podle vědců si ale úlomky plastů zasluhují další pozornost například proto, že na sebe můžou vázat škodlivé látky.

Mikroplasty se přitom vyskytují také v pitné vodě. Výzkumníci z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR nedávno zjistili, že drobné plastové částice v ní zůstávají i po úpravě.