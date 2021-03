Žádný spojenec Hitlera, ale oběť monstrprocesu. Rodina se snaží rehabilitovat generála Syrového

„Jan Syrový dostal 15. března 1939 ve dvě hodiny v noci od prezidenta Emila Háchy rozkaz, aby do šesti hodin do rána bylo umožněno německým vojskům bez sebemenšího odporu obsadit československé území. U soudu ho vinili z toho, že za ty čtyři hodiny nestačil zničit vojenský materiál, do kterého patřilo mimo jiné 1582 letadel, 501 protiletadlových děl, 785 minometů, 469 tanků, 43 876 kulometů nebo 114 tisíc pistolí. Ten rozsudek vůbec nespecifikuje, jak měl Syrový během těch několika hodin tento vojenský materiál zničit. To je podle mě naprosto nemožné. Ten soud se ale nemožností té realizace vůbec nezabýval,“ vysvětluje advokát Lubomír Müller, který za rodinu Syrového podal návrh na obnovení procesu.

Podle Rokoského v roce 1947 dostal Syrový návrh, jak by se mohl zachránit. „Národnímu soudu šlo především o Rudolfa Berana, protože to byl předseda Agrární strany, což byla nejsilnější strana první republiky. Byl to proces politický. Kdyby Jan Syrový vyslyšel nabídku, že bude vypovídat proti Rudolfu Beranovi, tak měl naději, že se buď zachrání, nebo vyvázne s menším trestem. To on ale odmítl, zachoval se korektně a čestně,“ vysvětluje historik.

A protože odmítl svědčit proti bývalému předsedovi vlády, dostal Syrový stejný trest jako Beran – dvacet let žaláře, propadnutí veškerého majetku a ztrátu občanských práv. Válečného hrdinu od Zborova také degradovali na vojína.

Ve vězení strávil 15 let. Po propuštění pracoval jako hlídač

Syrový pak prošel několika věznicemi. „Přes Valdice a Mírov se dostal do Leopoldova, kde to pro něj bylo nejhorší. Zažil tam hlad, zimu a šikanování, kdy byl vydán na pospas dozorcům,“ popisuje Rokoský. A potvrzuje to i rodina. Dědeček Jana Syrového mladšího chodil svého strýce do věznice navštěvovat a potvrdil, že na něm viděl stopy po týrání.

Syrový strávil ve věznicích celkem 15 let, propustili ho až na velkou amnestii v roce 1960 – i proto, že měl nález na plicích. „Nepřiznali mu žádnou penzi, tak musel ve svých 72 letech pracovat jako noční vrátný,“ vysvětluje Syrový mladší. Po čtyřech letech mu pak penzi přiznali, dostával 190 korun. Lidé prý na něj ale přesto nezapomněli.