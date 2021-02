Pandemii covidu-19 výrazně napomohly klimatické změny, ukázal výzkum čínských lesů

Klimatologové při studiu změn, které přinesly oteplování planety v průběhu dvacátého století, narazili na rozsáhlé změny vegetace v jihočínské provincii Jün-nan a také v přilehlých oblastech Myanmaru a Laosu.

Klimatické změny spočívající ve zvýšených průměrných teplotách, množství slunečního světla a vyšší koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře měly příznivý vliv na přeměnu tamního prostředí z křovinné vegetace na tropickou savanu a listnaté lesy. A to vytvořilo ideální prostředí pro mnoho druhů netopýrů, kteří žijí převážně v lesích, dokládají autoři studie zveřejněné v odborném časopise Science of the Total Environment.

Množství koronavirů v této oblasti podle výzkumu velmi těsně souvisí s počtem různých druhů netopýrů. Studie zjistila, že v minulém století se do jihočínské provincie Jün-nan přesunulo dalších 40 druhů netopýrů, kteří v sobě nosí přibližně 100 dalších druhů koronavirů – a ty se mohou potenciálně přenášet na lidi. A právě v této oblasti se podle dosavadních analýz zřejmě poprvé objevil i koronavirus SARS-CoV-2.