Vědci studovali vzteklinu u netopýrů. Našli ji u osmi z 25 druhů

Více pozitivních vzorků vědci našli mezi netopýry během aktivní sezony na rozdíl od téměř mizivého množství pozitivních jedinců v době hibernace. To podle nich pravděpodobně souvisí s utlumením imunitního systému netopýrů během zimy a replikace virů v jejich těle. Většina pozitivních zvířat byla nalezena na přirozených stanovištích, například v jeskyních a dutinách stromů. U jedinců, kteří využívají lidská sídla, se viry vyskytly minimálně.

„Netopýrům jsme odebrali vzorek krve, který jsme v laboratoři otestovali na protilátky proti lyssavirům,“ vysvětluje Zukal a dodává: „Pozitivních bylo celkem 33 zvířat.“ Vědci tak zjistili, že osm z pětadvaceti zkoumaných druhů má na vzteklinu protilátky –⁠ to znamená, že se s touto nemocí už museli setkat. Mezi nejpostiženějšími byli netopýři z rodu Myotis, kam patří i náš největší a nejhojnější netopýr velký nebo silně ohrožený netopýr východní.

„Mezi nejzajímavější lokality patřila jeskyně na Altaji v Rusku, kde jsme studovali letní kolonii netopýra východního. Promořenost populace lyssaviry zde byla přes 70 procent, čímž se významně liší od dalších evropských i asijských lokalit,“ říká Zukal.

Rozšířenost lyssavirů u zkoumaných netopýřích společenstev byla poměrně nízká, kolem tří procent. Identifikace míst s vysokým výskytem lyssavirů, takzvaných „hotspotů“, poskytuje vědcům nejen důležité informace pro ochranu veřejného zdraví, ale může také vést výzkumné činnosti zaměřené na podrobnější studie vztekliny u netopýrů.

Proč je to důležité

Netopýři jsou velmi častým zdrojem nejrůznějších nemocí –⁠ a jak lidé pronikají do jejich teritorií, mohou se na člověka přenést. Stalo se to u eboly, zřejmě i u nového koronaviru –⁠ a je důležité, aby se to nestalo u dalších nemocí.