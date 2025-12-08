Nanotyrannus nebyl jen mladý T. rex, definitivně potvrdili vědci


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Science

Vědci desetiletí debatovali o tom, zda masožravý dinosaurus Nanotyrannus nebyl ve skutečnosti jen mladým jedincem druhu Tyrannosaurus rex. Zdá se však, že během pěti týdnů byla tato záležitost definitivně vyřešena dvěma novými studiemi. Ty ukazují, že Nanotyrannus se od Tyranosaura rexe značně lišil.

Nejnovější studie se zaměřila na krční kost zvanou jazylka z první objevené fosilie Nanotyranna – lebky vykopané v americkém státě Montana v roce 1942. Vědci zjistili podle růstových linií v této kosti – podobně jako u letokruhů stromů – že jedinci, kterému lebka patřila, bylo kolem 15 až 18 let, tedy šlo o zcela nebo téměř dospělého jedince.

Toto zjištění navazuje na studii zveřejněnou 30. října, v níž vědci použili jiné kosti k vytvoření záznamu růstu a identifikovali anatomické rozdíly u Nanotyranna a Tyrannosaura rexe, což taktéž vyvrací myšlenku, že se jedná o stejný druh dinosaura.

Fosilie lebky nalezená v Montaně byla holotypovým exemplářem Nanotyranna, uloženým v Clevelandském muzeu přírodní historie. Holotyp znamená, že právě tento exemplář formálně definuje celý druh.

„Klíčovým zjištěním je, že holotypový exemplář Nanotyrannus lancensis představuje dospělého jedince, a tudíž nemůže patřit nedospělému Tyrannosauru rex, jak se dlouho předpokládalo. Místo toho to ukazuje, že Nanotyrannus je samostatný druh masožravého dinosaura, který žil po boku T. rexe,“ řekl paleontolog z Princetonské univerzity Christopher Griffin, hlavní autor výzkumu publikovaného v časopise Science.

Našel se král králů. Největší Tyrannosaurus rex žil dlouhý život plný násilí
Hlava tyranosaura

„Skutečnost, že tyto dvě studie vyšly tak blízko sebe, je pro Nanotyranna rovnou dvojnásobnou výhrou,“ řekla paleontoložka z Clevelandského muzea přírodní historie a hlavní autorka studie Caitlin Collearyová. Obě studie ukazují, že na konci věku dinosaurů v období křídy, které skončilo před 66 miliony let, když Zemi zasáhl asteroid, se v západní části Severní Ameriky potulovali dva velcí predátoři.

Lehčí, hbitý a nelítostný

Tyrannosaurus rex je nejmohutnější známý masožravý dinosaurus. Nanotyrannus, jehož hmotnost se pohybuje kolem desetiny hmotnosti T. rexe, byl nicméně nelítostný a hbitý lovec. Za největší známý exemplář Tyrannosaura se považuje kus, který dostal přezdívku Sue a nachází se v muzeu Field Museum v Chicagu. Měří 12,3 metru na délku. Nanotyrannus měřil asi pět metrů na délku. „Pravděpodobně vážil zhruba 700 kilogramů, takže byl přibližně velký jako největší současný suchozemský predátor, lední medvěd,“ řekl Griffin.

Tyrannosaurus rex a Nanotyrannus jsou si blízce příbuzní jako členové skupiny masožravých dinosaurů zvaných tyranosauři, ale lišili se i jinak než pouhou velikostí. Nanotyrannus byl zaměřený na rychlost a obratnost, měl dlouhé nohy, dlouhý čenich s čepelovitými zuby a silné přední končetiny k manipulaci s kořistí. Tyrannosaurus rex byl naopak uzpůsoben pro sílu, měl mohutné nohy, obrovskou hlavu s kratším čenichem, silné banánovité zuby a malé přední končetiny.

Poslední večeře bratrance Tyrannosaura rexe se skládala z dinosauřích mláďat
Gorgosaurus lovící mládě z rodu citipes

Studie publikovaná ve čtvrtek byla první, jež použila jazylku ke zkoumání růstu dinosaurů. Obvykle se k tomu používají kosti končetin, avšak u holotypu Nanotyranna žádné takové kosti nalezeny nebyly.

„Jazylka je opravdu zajímavá malá kost, protože je jediná v těle obratlovce, která není kloubově spojena s jinou kostí. Je v krku a podpírá jazyk a je připojena ke svalům pro polykání a dýchání,“ řekla Collearyová. U lidí má jazylka tvar podkovy, zatímco u Nanotyranna měla tvar trubky.

Zjištění, že v té době koexistovali dva impozantní predátoři, vede k přehodnocení tehdejšího ekosystému. „Předpokládalo se, že nedospělý T. rex plnil roli malých až středně velkých predátorů, kteří byli běžnější v dřívější době dinosaurů. Naše výsledky však naznačují, že mladí tyranosauři museli soutěžit s plně dospělými predátory, jako byl Nanotyrannus,“ dodal paleontolog a spoluautor studie Zachary Morris z Přírodovědného muzea v Los Angeles.

„Budoucí studie nám mohou pomoci lépe pochopit, jak se tato zvířata dělila o ekosystém,“ zakončil Morris.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Prezident přijal kandidáta na ministra kultury Klempíře

Prezident přijal kandidáta na ministra kultury Klempíře

09:48Aktualizovánopřed 22 mminutami
Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

08:43Aktualizovánopřed 45 mminutami
NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

před 48 mminutami
Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

před 2 hhodinami
V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

06:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

02:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Mezi Thajskem a Kambodžou se rozhořely nové pohraniční střety

Mezi Thajskem a Kambodžou se rozhořely nové pohraniční střety

03:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Nanotyrannus nebyl jen mladý T. rex, definitivně potvrdili vědci

Vědci desetiletí debatovali o tom, zda masožravý dinosaurus Nanotyrannus nebyl ve skutečnosti jen mladým jedincem druhu Tyrannosaurus rex. Zdá se však, že během pěti týdnů byla tato záležitost definitivně vyřešena dvěma novými studiemi. Ty ukazují, že Nanotyrannus se od Tyranosaura rexe značně lišil.
před 52 mminutami

Čeští vědci by si měli více věřit, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

České start-upy i zavedené společnosti vyvíjejí špičkové technologie, se kterými jsou úspěšné v tuzemsku i na mezinárodním poli. Stát se je snaží motivovat přímo prostřednictvím různých dotací, ale i nepřímo skrze daňové odpočty na výzkum a vývoj. Navzdory tomu se česká ekonomika v takzvaném indexu inovativnosti spíše propadá. O příčinách poklesu a možnostech zlepšení v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali výzkumnice z Technické univerzity Liberec Markéta Hujerová, výkonná ředitelka Czechitas Senta Čermáková a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Debatou provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
před 20 hhodinami

Vědci chtějí změnit jeden z nejnepříjemnějších zvuků na světě

Zvuk zubní vrtačky je tak nepříjemný, že může lidi od návštěvy dentisty odradit, upozorňují vědci. Hledají proto cestu, jak tento problém alespoň zmenšit.
včera v 10:00

Zuckerbergův sen o virtuálním světě zmírá. Investice do projektu vysychají

Před pěti lety si šéf Facebooku Mark Zuckerberg vysnil virtuální svět, kde budou žít miliardy uživatelů. Investoval do něj v přepočtu nejméně 1,5 bilionu korun, ale bez větších úspěchů. Podle aktuálních informací nyní myšlenku pomalu opouští.
6. 12. 2025

Kočky mňoukají na muže víc než na ženy. Vědci mají vysvětlení

Kočky jsou pro vědce skvělý studijní materiál. Díky tomu, že jsou domestikované méně než psi, nabízejí spoustu informací o tom, jak tento proces vypadá. V novém výzkumu, publikovaném v časopise Ethology, se vědci podívali na to, jak kočky vítají své majitele. Zjistili, že na muže mňoukají výrazně více než na ženy. A pokusili se vysvětlit proč.
6. 12. 2025

Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

Americký poradní výbor pro očkování hlasoval pro ukončení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti hepatitidě B. Informovala o tom agentura AP. Činnost komise, jejíž všechny členy po svém nástupu do funkce vyměnil současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy, známý odpůrce očkování, je přitom ve Spojených státech terčem silné kritiky odborné veřejnosti.
5. 12. 2025

„AI firmy jsou regulované míň než sendviče“. Na superinteligenci nejsou připravené

Analýza zaměřená na osm hlavních firem, které vytvářejí nejpokročilejší modely umělých inteligencí (AI), prokázala, že společnosti vůbec neřeší možnost ztráty kontroly nad takzvanými superinteligencemi, jež se snaží vytvářet. Jde o formu AI, která má ve všech ohledech překonat lidský intelekt.
5. 12. 2025

Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

Bláto místo závějí, déšť místo sněhu. A teploty blížící se 15 stupňům nad nulou – to není tradiční představa adventu. Ale již za pár dní to podle předpovědi počasí bude realita Česka.
5. 12. 2025
Načítání...