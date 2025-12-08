Nanotyrannus nebyl jen mladý T. rex, definitivně potvrdili vědci

Vědci desetiletí debatovali o tom, zda masožravý dinosaurus Nanotyrannus nebyl ve skutečnosti jen mladým jedincem druhu Tyrannosaurus rex. Zdá se však, že během pěti týdnů byla tato záležitost definitivně vyřešena dvěma novými studiemi. Ty ukazují, že Nanotyrannus se od Tyranosaura rexe značně lišil.
Nejnovější studie se zaměřila na krční kost zvanou jazylka z první objevené fosilie Nanotyranna – lebky vykopané v americkém státě Montana v roce 1942. Vědci zjistili podle růstových linií v této kosti – podobně jako u letokruhů stromů – že jedinci, kterému lebka patřila, bylo kolem 15 až 18 let, tedy šlo o zcela nebo téměř dospělého jedince.
Toto zjištění navazuje na studii zveřejněnou 30. října, v níž vědci použili jiné kosti k vytvoření záznamu růstu a identifikovali anatomické rozdíly u Nanotyranna a Tyrannosaura rexe, což taktéž vyvrací myšlenku, že se jedná o stejný druh dinosaura.
Fosilie lebky nalezená v Montaně byla holotypovým exemplářem Nanotyranna, uloženým v Clevelandském muzeu přírodní historie. Holotyp znamená, že právě tento exemplář formálně definuje celý druh.
„Klíčovým zjištěním je, že holotypový exemplář Nanotyrannus lancensis představuje dospělého jedince, a tudíž nemůže patřit nedospělému Tyrannosauru rex, jak se dlouho předpokládalo. Místo toho to ukazuje, že Nanotyrannus je samostatný druh masožravého dinosaura, který žil po boku T. rexe,“ řekl paleontolog z Princetonské univerzity Christopher Griffin, hlavní autor výzkumu publikovaného v časopise Science.
„Skutečnost, že tyto dvě studie vyšly tak blízko sebe, je pro Nanotyranna rovnou dvojnásobnou výhrou,“ řekla paleontoložka z Clevelandského muzea přírodní historie a hlavní autorka studie Caitlin Collearyová. Obě studie ukazují, že na konci věku dinosaurů v období křídy, které skončilo před 66 miliony let, když Zemi zasáhl asteroid, se v západní části Severní Ameriky potulovali dva velcí predátoři.
Lehčí, hbitý a nelítostný
Tyrannosaurus rex je nejmohutnější známý masožravý dinosaurus. Nanotyrannus, jehož hmotnost se pohybuje kolem desetiny hmotnosti T. rexe, byl nicméně nelítostný a hbitý lovec. Za největší známý exemplář Tyrannosaura se považuje kus, který dostal přezdívku Sue a nachází se v muzeu Field Museum v Chicagu. Měří 12,3 metru na délku. Nanotyrannus měřil asi pět metrů na délku. „Pravděpodobně vážil zhruba 700 kilogramů, takže byl přibližně velký jako největší současný suchozemský predátor, lední medvěd,“ řekl Griffin.
Tyrannosaurus rex a Nanotyrannus jsou si blízce příbuzní jako členové skupiny masožravých dinosaurů zvaných tyranosauři, ale lišili se i jinak než pouhou velikostí. Nanotyrannus byl zaměřený na rychlost a obratnost, měl dlouhé nohy, dlouhý čenich s čepelovitými zuby a silné přední končetiny k manipulaci s kořistí. Tyrannosaurus rex byl naopak uzpůsoben pro sílu, měl mohutné nohy, obrovskou hlavu s kratším čenichem, silné banánovité zuby a malé přední končetiny.
Studie publikovaná ve čtvrtek byla první, jež použila jazylku ke zkoumání růstu dinosaurů. Obvykle se k tomu používají kosti končetin, avšak u holotypu Nanotyranna žádné takové kosti nalezeny nebyly.
„Jazylka je opravdu zajímavá malá kost, protože je jediná v těle obratlovce, která není kloubově spojena s jinou kostí. Je v krku a podpírá jazyk a je připojena ke svalům pro polykání a dýchání,“ řekla Collearyová. U lidí má jazylka tvar podkovy, zatímco u Nanotyranna měla tvar trubky.
Zjištění, že v té době koexistovali dva impozantní predátoři, vede k přehodnocení tehdejšího ekosystému. „Předpokládalo se, že nedospělý T. rex plnil roli malých až středně velkých predátorů, kteří byli běžnější v dřívější době dinosaurů. Naše výsledky však naznačují, že mladí tyranosauři museli soutěžit s plně dospělými predátory, jako byl Nanotyrannus,“ dodal paleontolog a spoluautor studie Zachary Morris z Přírodovědného muzea v Los Angeles.
„Budoucí studie nám mohou pomoci lépe pochopit, jak se tato zvířata dělila o ekosystém,“ zakončil Morris.