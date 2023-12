Poslední večeře bratrance Tyrannosaura rexe se skládala z dinosauřích mláďat

Vědci objevili zkamenělé pozůstatky masožravého příbuzného obávaného Tyrannosaura rexe, včetně obsahu jeho žaludku. Mladý gorgosaurus, který žil zhruba před 75 miliony let, si pro svou poslední večeři vybral dvě dinosauří mláďata. To odborníkům pomohlo poodhalit stravovací návyky těchto obřích predátorů a formulovat hypotézu, že se jejich potravní strategie během života dramaticky měnila.

Gorgosaurus a známější Tyrannosaurus rex, který žil o několik milionů let později, patří do skupiny dravých dinosaurů zvaných tyranosauridi. Na základě stop po zubech, které tito predátoři zanechali na kostech velkých býložravců, vědci vědí, že dospělí masožravci lovili právě tyto obry. Nalezený gorgosaurus, starý pět až sedm let a dlouhý asi 4,5 metru, je ale první fosilií ze skupiny tyranosauridů se zachovaným obsahem žaludku.

„Dospělí tyranosauři byli dobře vybaveni k polapení a zabití velké kořisti, jako byli hadrosauři nebo ceratopsidé. Jejich lebky a zuby zvládaly kroutivý tah a námahu spojovanou s kousáním a udržením velké kořisti,“ uvedl François Therrien, kurátor Královského Tyrrellova muzea paleontologie v kanadské provincii Alberta a jeden z vedoucích autorů studie publikované v časopise Science Advances. Skupina ceratopsidů zahrnuje býložravce ozdobené rohy včetně známého triceratopse; hadrosaurům se podle charakteristické lebky také přezdívá kachnozobí.