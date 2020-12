Lidé v Česku kvůli pandemii přišli o 90 tisíc let života, odhaduje vědecká iniciativa Sníh

Tisíce lidí v České republice podle vědců z Iniciativy Sníh umřely v době pandemie covidu-19 zbytečně, a to nejen přímo kvůli viru. Odhadují, že dohromady přišli obyvatelé Česka o 90 tisíc let života. Uvedli to v úterý na on-line tiskové konferenci. Iniciativa je součástí celosvětové vědecké aktivity John Snow Memorandum, která žádá řízení boje s pandemií založené na vědeckých důkazech. Je pojmenována po zakladateli oboru epidemiologie, britském lékaři Johnu Snowovi, který žil v 19. století.