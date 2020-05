Archeologové našli vrak bitevní lodě Nevada. Nedokázaly ji potopit nálety, atomové pumy ani kamikadze

Slavná historie

USS Nevada byla první bitevní loď třídy Nevada. Název dostala v souladu s doktrínou USA po jednom ze států USA; měla jedinou sesterskou loď s názvem Oklahoma. Na vodu ji výrobce spustil 11. července 1914 a námořnictvo si ji převzalo 11. března 1916.

Konstrukčně byla zajímavá tím, že u ní byl použit poprvé systém pancéřování „všechno, nebo nic“, tedy že hlavní a životně důležité části chránil silný pancíř, zatímco méně důležité části byly chráněny slabě.

Od převzetí až do poloviny roku 1918 sloužila loď v Tichém oceánu. Následně zamířila do Evropy, kde se stihla ještě zapojit do bojů v 1. světové válce. Po skončení konfliktu sloužila v Atlantiku a východním Tichomoří. Podnikla cesty do Brazílie a Austrálie.