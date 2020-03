Tři pozitivní informace o vývoji pandemie koronaviru

Podobně se chovala i pandemie takzvané španělské chřipky v letech 1918 a 1919, u které lze rozlišit tři vlny nákazy, rozdělené několikatýdenními obdobími relativního klidu.

Vědci nemohou stoprocentně určit, proč se s teplejším počasím dá většina virů napadajících dýchací cesty na ústup. Jedním z důvodů je však jistě to, že ačkoliv se virus v lidském těle nejlépe množí při teplotě 37 stupňů Celsia, mimo člověka lépe přežívá při teplotách mnohem nižších. Lidé také v zimních měsících tráví více času pospolu v uzavřených místnostech a mají slabší imunitní systém, částečně kvůli nedostatku vitamínu D, jež získáváme ze slunečního záření.

2) Virus mutuje, ale nikoliv tragicky

Nový koronavirus patří mezi takzvané RNA viry, což znamená, že může poměrně hodně mutovat. Řada lidí z toho projevuje obavy, ale současný vývoj naznačuje, že k nim zatím není velký důvod.

Už 3. března popsali čínští vědci, že existují dva hlavní kmeny tohoto viru, ale oba jsou si natolik podobné, že by vakcína ochránila člověka před oběma. Vědci v odborném časopise Nature upozorňují, že je velmi nepravděpodobné, že by virus zmutoval tak, že by se stal pro člověka smrtelnějším.