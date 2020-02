Změna čínské metodiky v počítání koronaviru nedává smysl, říká Prymula

Počínaje 13. únorem začala chupejská zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Podle dosavadního postupu by za středu počet nově nakažených činil 1508 případů, ke kterým komise připočítala dalších 13 332 případů označovaných jako klinické diagnózy. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to těmto pacientům umožní přístup k včasné léčbě.

Prudký nárůst případů se podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové dal očekávat. „Odborníci upozorňovali na to, že skutečný počet případů i obětí bude mnohonásobně vyšší,“ uvedla. „Více než polovina úmrtí během posledního dne byla označena na základě této nové diagnostiky,“ potvrzuje Šámalová. Čína podle ní má s diagnostikou koronaviru stále problémy: jednak chybí dostatečné množství těchto testů, ale současně je sporná i spolehlivost těchto testů. Ukazuje se totiž, že někdy je potřeba opakovat test několikrát.