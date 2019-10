Invaze asijských slunéček. Obsypaly světlé fasády domů, snaží se přezimovat v lidských obydlích

Svědčí jim také teplé a slunečné počasí, jehož v posledních letech přibývá. Během roku jsou podle entomologa Petra Kočárka rozptýlená v přírodě, takže si jich člověk příliš nevšimne, vidět jsou až na podzim, kdy se pokoušejí přezimovávat v lidských stavbách. Připomínají jim totiž světlé skály, v nichž tráví zimu v jejich asijské vlasti.

Tato slunéčko mohou představovat hrozbu i pro člověka. „Vylučují toxiny, pokud člověk vezme slunéčko do prstů, zůstane taková žlutá skvrna,“ vysvětluje Kočárek. „Toxin zapáchá a je agresivní na sliznice. Když si člověk potom neumyje ruce a zanese si ho do očí nebo na jiné sliznice, tak to může být docela nepříjemné,“ upozornil vědec.

Proměny českého hmyzu

Některé druhy hmyzu nenávratně mizí, jiné přicházejí, a ne vždy jde o vítanou návštěvu. Na hmyzí rozmanitosti se negativně podepsalo intenzivní zemědělství a proměna krajiny. Jen za poslední století vymizely tisíce druhů, ubylo třeba deset procent druhů denních motýlů, popisuje entomoložka Jana Nerudová.