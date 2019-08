Klimatická změna přeje škodlivému hmyzu. Může zničit až pětinu úrody, varuje studie

„Rychlost růstu hmyzí populace závisí na teplotě. Začali jsme hmyz chovat v relativně chladném prostředí a postupně jsme zvyšovali teplotu. A čím bylo tepleji, tím více se hmyz množil,“ komentuje výsledky práce klimatolog Curtis Deutsch z University of Washington.

Curtis Deutsch se obává, že na konci tohoto století by hmyz mohl zdevastovat až pětinu veškeré úrody. V roce 2100 by se mohla průměrná teplota na Zemi zvýšit o 2 stupně – nejen že se tak výrazně zvětší celé hmyzí kolonie, podle výzkumníků se ale také zvýší jejich chuť k jídlu.

„Pokud dáte členovce do teplejšího prostředí, spálí mnohem více kalorií. A když máte větší výdej, musíte více jíst. A když jste hmyz, který se živí plodinami důležitými pro člověka, tak je vám to jedno a prostě ty plodiny sníte,“ uvedl Curtis Deutsch.

Tím výčet výzev spojených se změnami klimatu, které musí lidstvo do budoucna vyřešit, ani zdaleka nekončí. Vědci také upozorňují na to, že čím více vegetace zničí nálety býložravého hmyzu, tím méně zbude květů, které by mohly opylovat včely. Jejich počty se po celém světě tenčí už teď – a bez opylení nové plody nevyrostou.

Podle autorů studie už se zemědělci klimatické změně přizpůsobují dnes – hledají se nové odrůdy rostlin, které lépe odolávají suchům a vlnám veder. Nyní se úkol pro biology a zemědělce ještě zvětší: budou muset pátrat po odrůdách, které současně budou odolávat i přemnoženým škůdcům.