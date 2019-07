Zakladatelka kosmické archeologie: Z Měsíce se pro nás stane kulturně rozmanité naleziště

Na webu Conversation se vyjádřila i k výzkumu Měsíce a jeho archeologické hodnotě. Podle ní je v tomto ohledu velmi zajímavým místem už nyní, ale za pár let se stane opravdovou studnicí archeologických informací.

Alice Gormanová je australská archeoložka, která se stala zakladatelkou neziskové organizace For All Moonkind. Ta se snaží o ochranu lidského kulturního dědictví ve vesmíru mimo Zemi.

Například nikdo přesně nezná polohu všech lidských stop, které zanechali astronauti na Měsíci; zmapovat je bude jedním z úkolů prvních archeologů, kteří se po měsíčním povrchu projdou.

Podobných důkazů první lidské přítomnosti na Měsíci je už nyní podle Gormanové velké množství. „Archeologie se dívá na rozdíly mezi tím, co lidé říkají, že dělají, a mezi tím, co dělají doopravdy. Tyto stopy a jejich výzkum mohou odhalit o astronautech něco, co si oni sami ani neuvědomili, že dělají, nebo je o tom ani nenapadlo mluvit,“ vysvětluje vesmírná archeoložka.

Současně věří, že archeologické analýzy odhalí nějaké rozdíly ve způsobu pohybu astronautů v různých měsíčních misích. „Uvidíme důkazy o tom, jak každý astronaut zahrnoval do své mise znalosti těch předcházejících a jak design skafandrů a další techniky měnil vlastnosti mise. Měli bychom být schopní prokázat to pomocí hmatatelných důkazů,“ dodává Gormanová.

Ochrana archeologických památek na Měsíci

A také bude potřeba tyto stopy nějak zachovat – pokud se lidstvo dokáže stát kosmickou civilizací, první stopy na mimozemském tělese budou zřejmě mnohem cennější než nejdražší obrazy současnosti.

Gormanová také upozorňuje, že budoucí ochrana lidského archeologického dědictví na Měsíci se musí strategicky plánovat. Roku 1969 přistála mise Apollo 12 jen 180 metrů od robotického přistávacího modulu Surveyor 3. Astronauti Surveyor navštívili a odejmuli z něj fotoaparát a několik dalších přístrojů, které pak vrátili na Zemi.