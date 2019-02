Rakovinu děložního čípku můžeme vymýtit do roku 2100, předvídá výzkum

Na rakovinu děložního čípku po celém světě každoročně umírá asi tři sta tisíc žen – ale za několik desítek let by tomu mohl být konec. Rozšíření očkování mladým dívkám spojené s pravidelnými vyšetřeními by mohly papillomavirus (HPV) úplně porazit.

Doposud nejrozsáhlejší studie popsala rizika, která svět čekají, pokud by se proti HPV nebránil, ale současně ukázala cesty, jak proti němu ještě účinněji bojovat.

Pokud by se svět společně HPV nepostavil, onemocní roku 2020 touto chorobou šest set tisíc žen, ale roku 2069 už to bude 1,3 milionů žen. Vědci, kteří na této studii pracovali, ale spočítali, že 13,4 milionů takových případů by se během dalších padesáti let dalo zabránit, kdyby se po celém světě zavedlo očkování a preventivní prohlídky.

Pokud by se to podařilo, pak by se kolem konce století počet případů snížil na úroveň, kdy by se dal HPV v podstatě prohlásit za eliminovaný. V řadě zemí se toho podaří dosáhnout zřejmě v každém případě; jde o státy, kde už rozsáhlé očkovací programy probíhají – to je například situace v České republice. Je to totiž přesně rok, co se v Česku začali zdarma očkovat třináctiletí chlapci proti takzvané HPV infekci. Doktoři zatím naočkovali asi třetinu chlapců v tomhle věku.

Experti předvídají, že v dobře proočkovaných zemích by mohlo množství případů HPV na konci století klesnout na 14 případů na sto tisíc žen.