Na Ukrajině a v Rusku skokově rostou případy spalniček. Vinu nese i odmítání očkování

Výtky od WHO

Odmítání očkování nedávno označila za jeden z deseti největších zdravotních problémů světa také Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta letos ve zprávě monitorující tato rizika uvedla: „Přestože na řadu smrtelně nebezpečných chorob existují očkování, stále rostoucí počet osob po celém světě vakcíny z nejrůznějších příčin odmítá. Přitom očkování je jedním z nejúčinnějších a cenově nejvýhodnějších způsobů, jak předcházet nemocem.“

Podle WHO zabrání očkování ročně přibližně dvěma až třem milionům úmrtí, a pokud by se podařilo lépe proočkovat celosvětovou populaci, tak by to zachránilo dalšího půldruhého milionu osob. Jen za rok 2018 stoupl počet případů spalniček celosvětově o třicet procent, WHO nicméně dodává, že za celý tento růst nemohou jen odmítači očkování, příčiny jsou komplexní.

Organizace si přitom ve svých dřívějších strategiích stanovila cíl spalničky do roku 2020 celosvětově úplně vymýtit, ten se ale nyní podle jejích zástupců jeví jako poměrně nereálný. V roce 2017 státy do ženevského sídla WHO oficiálně nahlásily 173 tisíc případů spalniček, o třetinu více než rok předtím. Celkový počet nakažených spalničkami přitom WHO odhaduje na 6,7 milionu.