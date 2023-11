Za zrušenou Fialovu návštěvu Nigérie může český postoj k Izraeli, míní analytici

Fiala je od minulého pátku na týdenní cestě po subsaharských zemích. Navštívil už Etiopii a Keňu, odkud měl odjet do Nigérie, která ale návštěvu na poslední chvíli zrušila s tím, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program, včetně podnikatelského fóra.

Fiala se proto zdrží v Keni zřejmě déle, než bylo původně v plánu. Na programu má poté ještě návštěvu Ghany a Pobřeží slonoviny.

Analytik Řehák označil jednání Nigérie za nestandardní krok a poměrně silné diplomatické gesto. „Osobně se ale nedomnívám, že by to mělo vést k nějaké silné české reakci a zhoršení vztahů. Nigérie je klíčová země v Africe, máme zde jednu z mála ambasád v subsaharské Africe a jedno ze dvou zastoupení CzechTrade, řada firem je v zemi aktivních, protože je to perspektivní trh,“ uvedl Řehák.