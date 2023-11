Je třeba posunout česko-keňskou spolupráci na novou úroveň, řekl Fiala v Nairobi

Fóra se účastní zástupci bezmála dvou desítek českých a přes sedmdesát keňských firem. Nairobi je Fialovou druhou zastávkou na zhruba týdenní návštěvě subsaharské Afriky, při níž chce podpořit ekonomickou spolupráci a pomoci českým firmám.

„Jsem hrdý na to, že Keňa je naším klíčovým partnerem v Africe,“ uvedl Fiala s tím, že je třeba posunout česko-keňskou spolupráci na novou úroveň a dál stavět na důvěře, kterou si například v bezpečnostním sektoru už tuzemské firmy v zemi vytvořily.

„Cítím, že před sebou máme dobrou budoucnost,“ poznamenal premiér. Příležitosti vidí ve spolupráci v nových technologiích, v IT sektoru, české pomoci týkající se stabilizace keňské energetiky, ve vodohospodářství či zdravotnictví. Obchod mezi Keňou a Evropskou unií by proto podle něj měl být co nejliberálnější.

Export do Keni

Minulý rok podle Fialy český export do Keni dosáhl dvaceti milionů dolarů (asi 454 milionů korun), zatímco z Keni byl poloviční.

Zatímco z Česka do africké země míří zařízení na automatické zpracování dat, potravinářské stroje, či papír a polymery, do tuzemska jsou podle údajů serveru Businessinfo.cz dováženy především suroviny rostlinného původu, jako bambus, ovoce a ořechy, ryby, zelenina a také rudy. Zemědělské komodity ostatně představují přes devadesát procent celkové hodnoty keňského exportu. Hlavními destinacemi jsou v Evropské unii Německo, Nizozemsko a Francie.

Podle předsedy keňské obchodní komory Ericka Ruttoa je zapotřebí posílit vývoz z Keni do České republiky. Rutto v této souvislosti vyzdvihl nejen zemědělství, ale také stavebnictví. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj Českou republiku představil jako exportně orientovanou vysoce industrializovanou ekonomiku a podnikatelům v konferenčním sále řekl, že cítí z obou stran velmi silný zájem o prohloubení spolupráce.