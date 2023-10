Slovensko je ztracený případ, míní spisovatel Soltész. Volby ukázaly demokracii v zemi, oponuje politolog Valeš

„Země se rozhodla nějakým způsobem, volby měly spíš charakter referenda. Tak jako roce 1998, kdy jsme rozhodovali o Vladimírovi Mečiarovi. Tehdy to bylo o tom, že chceme patřit na Západ. Teď jsme tam patřili a rozhodovali jsme se o tom, jestli tam chceme zůstat a volič rozhodl, že se nám tam vlastně nelíbilo,“ řekl Soltész, který se po volbách rozhodl přesunout do Česka.

S tím ale politolog Valeš nesouhlasí. „Pan Pellegrini jako předseda Hlasu, třetí nejsilnější strany na Slovensku, řekl jasně, že v případě, že by země měla nakročeno z Evropské unie nebo z NATO, tak odchází a s ním by padla celá vláda,“ popsal.

Soltész upozornil na to, že Robert Fico a jeho Smer prošli proměnou během parlamentní krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. „Dnešní Robert Fico není ten Robert Fico, kterého si pamatujeme. To byl Robert Fico, který byl kontrolovaný do značné míry oligarchickým pozadím, které rozumělo tomu, že musí být ukotvené na Západě,“ popsal.

„Robert Fico to teď uplaval sám za sebe po tom, co ho hodili přes palubu. Dnes za ním nikdo nestojí, nikdo na něho nemá vliv, nikdo ho nekontroluje. A to, jak se projevoval před volbami, je skutečný a autentický Robert Fico, který jako mladý svazák snil o tom, že jednoho dne by mohl být prvním tajemníkem ÚV KSČ. Potom padl režim a on byl nucen být pouze demokraticky voleným premiérem,“ domnívá se Soltész.

Pellegrini je „pěkná tvář“, ne záruka demokracie, míní Soltész

Komentátor nepředpokládá, že by se Fico pokusil Slovensko vyvést z NATO nebo EU. Předseda Smeru podle něj spíš aspiruje k maďarskému modelu vládnutí. „Jeho technologie moci bude velmi podobná technologii moci Viktora Orbána, bude velmi blízký Kremlu,“ řekl.

„Bude formálně deklarovat, že on přece patří do NATO, on přece patří do Evropské unie a bude prosit o eurofondy. Zároveň bude rozkládat jakékoliv aktivity Evropské unie, které by například nevyhovovaly Kremlu,“ předpokládá Soltész.

Hlas podle něj zárukou demokracie na Slovensku nebude. „Klidně bych vsadil i větší obnos na to, že Smer reabsorbuje Hlas ve velmi krátkém čase. Peter Pellegrini v podstatě není nikdo. Peter Pellegrini je někdo, koho vytáhli po tom, co byl Robert Fico donucený odstoupit,“ uvedl Soltész s tím, že Pellegrini je „pěkná tvář“, která jen měla „uklidnit vášně“ v turbulentních dobách parlamentní krize.

„V tom byl Peter Pellegrini úspěšný, ale on opravdu není áčkový politik,“ dodal.

Soltész upozornil také na to, že předseda SNS Andrej Danko s sebou do parlamentu přivedl výrazně pravicovější lidi, než kteří byli na kandidátce nacionalistické Republiky. „Myslet si, že SNS, respektive poslanci, kteří přišli na kandidátce SNS, budou nějakými demokratickými brzdami a protiváhami autoritářských ambicí Roberta Fica, je opravdu naivní,“ dodal.